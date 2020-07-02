Четверг, 2 Июля 2020 16:09

АрмИнфо. Спитакский медицинский центр с сегодняшнего дня присоединился к борьбе с COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян.

По его словам, в медцентре установлены 120 коек с возможностью подключения к аппаратам подачи кислорода. Медицинский центр уже принял первых шести больных коронавирусом, и еще несколько десятков пациентов будут госпитализированы до конца дня.

Как ранее отмечал Торосян, в Армении продолжаются меры по увеличению больничных мощностей для борьбы с коронавирусом. В частности, эти работы затронули больницы областей республики, и в ближайшее время лечение больных коронавирусом будет осуществляться и в медцентре Мартуни, который уже оснащается необходимым инвентарем и оборудованием. Крупнейшей больницей, выделенной под лечение COVID- 19, является столичный МЦ <Сурб Григор Лусаворич> (около 500 койко­мест).

В общей сложности в Армении число подтвержденных случаев достигло 26658, вылечились 15036 больных. Было зарегистрировано 459 случаев летального исхода от коронавируса, из которых 6 - за последние сутки. Еще 159 случаев смерти приходятся на случаи, когда больные с диагностированным коронавирусом скончались от других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 11010 пациентов.