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 Среда, 1 Июля 2020 16:42
Давид Степанян

Демограф: Коронавирус внес свои корректировки в демографию Армении

Демограф: Коронавирус внес свои корректировки в демографию Армении

АрмИнфо.  Приходиться констатировать, что коронавирус, безусловно, внес свои корректировки в демографические показатели нашей страны. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов Армении Артак Маркосян.

"Цифр по итогам первого полугодия у нас под рукой пока что нет. Однако, даже по итогам первого квартала 2020-го в Армению прибыло на 18000 человек с армянскими паспортами больше, чем ее покинуло. В 2019-м этот показатель не превышал 2500.  Окончательно дальнейшие тенденции прояснятся после публикации статистических данных за первое полугодие. В любом случае, необходимо учитывать факт закрытых границ и приостановку коммуникаций с Россией", - подчеркнул он.

В то же время, демограф отметил наличие в России большого числа армян, желающих вернуться или просто посетить Армению. В частности, по последним данным 25000 из них уже записались с этой целью в очередь в посольстве Армении в РФ. В этом свете, Маркосян по итогам текущего года прогнозирует приток граждан в Армению. Более того, он считает весьма вероятным рост числа населения.

При этом, по его оценкам, смертность в стране в первом квартале по

сравнению с аналогичным периодом 2019-го даже понизилась на 18

человек. Маркосян подчеркнул, что в Армении в последние годы

наблюдается постепенное снижение смертности.  Последнее демограф

объясняет вступлением в средний возраст продолжительности жизни - 72,2 года малочисленного поколения, родившегося в середине 1940-ых. По его прогнозам, лет через 5, когда к среднему показателю продолжительности жизни приблизится поколение 1950-х, уровень смертности естественно вновь возрастет.

Влияние же коронавируса на общий уровень смертности в стране, по его словам, станет возможно оценить также лишь после подведения статистических итогов первого полугодия, приблизительно в августе. Пока же коронавирус положительно повлиял лишь на снижение числа отъезжающих из Армении. Маркосян подчеркнул, что проведенные в 2019-м исследования продемонстрировали существенное снижение числа граждан намеревающихся покинуть Армению "с концами". Меж тем, как еще 3-4 года назад уехать из страны желало более половины граждан.

"Учитывая, отложенные в этом году свадьбы, коронавирус повлияет на нашу демографию и в следующем году. По сравнению с 2018-м в 2019-ом число браков возросло на 750.  Однако, в этом году я ожидаю ухода данного показателя в минус. Конечно, впоследствии все вернется на свои места, учитывая, что запланированные браки не отменяются, а переносятся на конец этого или на следующий год. В этом свете, в 2021-м у нас будет падение рождаемости. Все эти дети родятся уже в 2022 году", - подытожил Маркосян.

Отметим, что число инфицированных COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 523, достигнув 26065 случаев. Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на утро 1 июля число умерших от инфекции составляет 453 человека. Еще 149 инфицированных коронавирусом скончалось по другим причинам. Выздоровело 14563 пациентов. Еще 10900 проходят лечение. 

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