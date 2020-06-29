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 Понедельник, 29 Июня 2020 19:09
Марианна Мкртчян

Премьер: Необходимо осуществить рестарт антиэпидемиологического поведения граждан в Армении

Премьер: Необходимо осуществить рестарт антиэпидемиологического поведения граждан в Армении

АрмИнфо. Необходимо осуществить рестарт антиэпидемиологического поведения граждан в Армении, иначе ситуация с коронавирусом в стране выйдет из-под контроля. Об этом 29 июня в ходе ежедневного брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом премьер выразил недовольство тем обстоятельством, что граждане не соблюдают антиэпидемиологические меры, о чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях с поездок за город, на дачи, на массовые гуляния, меж тем как статистика в стране по-прежнему остается неутешительной.

По словам премьера, все государственные структуры и подразделения - будь то оформление визы или предоставление прав, справки или услуги - должны и впредь строго соблюдать все три простые предупредительные меры в борьбе с пандемией, а именно обеспечивать соблюдение социальной дистанции, обслуживать граждан при обязательном наличии маски и проводить периодическую дезинфекцию. Пашинян также считает, что руководители этих госструктур и подразделений должны взять на себя личную ответственность в обеспечении соблюдения этих мер.

Вместе с тем, продолжил глава исполнительного органа, руководители лицензированных или не лицензированных организаций должны строго следить за тем, чтобы предупредительные меры соблюдались не только внутри здания, но и прилегающей к ней территории. В качестве примера он привел ситуацию около банков, заметив, что несмотря на наличие разметок перед банками, граждане по просто не соблюдают меры.

Премьер полагает, что Центробанк в сою очередь также должен заняться этим вопросом, чтобы меры соблюдались не только в банках, но и в прилегающих территориях, чтобы был обеспечен надлежащий контроль.

Кроме того, глава правительства также считает, что сотрудники полиции должны сами массово соблюдать меры безопасности и вместе с тем не проходить безучастными мимо граждан, которые нарушают эти правила. "Всё это необходимо для демонстрации наших коллективных усилий в борьбе с пандемией. Вместе мы способны преодолеть это зло, которое унесло уже жизни 433 людей. Мы нуждаемся в дисциплинированности наших граждан и строгом соблюдении мер, установленных правительством и комендатурой", - сказал глава правительства.

В тоже время Пашинян пояснил, почему правительство не прибегает к такой мере как всеобщий локдаун, отметив, что он будет более пагубным и разрушительным для армянской экономики, если не будет обеспечено его массовое соблюдение. По его словам, если граждане будут соблюдать три простых правила, о которых ежедневно повторяется, нужды в локдауне не будет и удастся выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями для экономики.  При этом премьер добавил, что план всеобщего локдауна всё же разрабатывается, и если будет такая необходимость, они готовы его применить.

"На сегодняшний день у нас 123 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 529 - в тяжелом, при этом еще у 1739 - диагностировано воспаление легких. Авторы этой статистики мы с вами, и в наших руках поменять эту картину. Я уверен, что вместе мы сможем преодолеть эту пандемию", - подытожил Пашинян.

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