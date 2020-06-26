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 Пятница, 26 Июня 2020 19:11
Карина Манукян

Пашинян: В Армении в ближайшее время могут быть ужесточены противоэпидемиологические меры

Пашинян: В Армении в ближайшее время могут быть ужесточены противоэпидемиологические меры

АрмИнфо.В мировом масштабе Армения устанавливает антирекорды по части коронавируса. Об этом 26 июня в ходе брифинга заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, на сегодняшний день Армения по числу вирусоносителей из расчета на один миллион населения, а также по количеству ежедневных новых случаев, занимает лидирующие места в мире. Премьер указал на то, что продолжают иметь место нарушения противоэпидемиологических правил, а также фиксируются факты распространения дезинформации о COVID-19. Помимо этого, был выявлен случай, когда больной коронавирусом, зная о своем диагнозе, продолжал работать таксистом. По данному факту, как проинформировал глава кабмина, уже заведено уголовное дело.

Пашинян сообщил, что Армения, если не будет зафиксирована положительная динамика  по части распространения коронавируса, уже в ближайшее время может пойти путем ужесточения противоэпидемиологических мер. <Этот пакет ужесточений может иметь различные направления>, - заявил он. <Мы никогда не исключали того, что можем пойти путем тотальных ограничений, сломав тем самым <хребет> нашей экономики, но спасая при этом жизни>, - подчеркнул Пашинян. Он также сообщил, что обсуждается вопрос сокращения сроков между наложением и взыманием административного штрафа за неношение маски.

Премьер-министр напомнил, что на днях Армению посетили представители ВОЗ, которые переподтвердили то, что на сегодняшний день нет более эффективных мер борьбы с COVID-19, чем ношение маски, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции.

В общей сложности, в республике было подтверждено 23247 случаев коронавируса, выздоровели 12149 человек, скончались 410, фактическое лечение получают 10557 пациентов.

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