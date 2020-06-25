Четверг, 25 Июня 2020 16:31

АрмИнфо. Решение Высшего судебного совета по ходатайству главы Минюста РА Рустама Бадасяна о привлечении судьи Александра Азаряна к дисциплинарной ответственности будет вынесено 9 июля в 14:10. Об этом было сообщено по итогам прошедшего 25 июня заседания ВСС по рассмотрению ходатайства.

Напомним, что с ходатайством о привлечении судьи Азаряна к дисциплинарной ответственности в ВСС обратилось Министерство юстиции на основании заявления начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Поводом для обращения стало высказывание судьи Азаряна (судья по делу владельца <5-го канала> Армена Тавадяна) о Сасуне Хачатряне в ходе диалога между судьей и следователем ССС Мушегяном. В частности, согласно размещенной на официальном сайте Минюста информации, судья Азарян в частности сказал следующее: <Я надеюсь, что следователь не опустится до уровня начальника ССС и не оспорит законность вступившего в законную силу судебного акта>.

Ранее министр Бадасян в частности отметил, что Азарян допустил нарушение правил поведения, по долгу службы проявил недобросовестное отношение к участнику судебного процесса и его вышестоящему лицу. А результате этого, по его словам, сложилось впечатление предвзятости и дискриминации. Между тем, согласно мнению Комитета министров Совета Европы, озвученному в 2015 году, комментарии и критика представителя одного из ветвей власти о представителе другого крыла должны быть озвучены в атмосфере взаимного уважения, причем в этом вопросе судебная власть должна проявлять дополнительную бдительность.