Четверг, 25 Июня 2020 14:38

АрмИнфо.За столом переговоров по урегулированию карабахского конфликта сегодня обсуждаются три основных проблемных вопроса. Это - статус Карабаха, безопасность районов вокруг бывшей НКАО, а также проблема беженцев. Подобное мнение в ходе видео-моста "События в Армении, взгляд из Москвы" в пресс-центре Sputnik Армения выразил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

"При этом, сенсационности в наделавшем столь много шуму заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о поэтапном разрешении конфликта я не усматриваю. Данная терминология использовалась еще пару лет назад и в Мадридских принципах. Таким образом, урегулирование по-прежнему имеет место на базе обновленных Мадридских принципов", - подчеркнул аналитик.

Маркедонов, при этом, особо подчеркнул приоритетную необходимость взаимосвязи и синхронности между выводом армянских сил из районов и решением вопроса статуса Карабаха. В первую очередь, учитывая очевидные риски безопасности и чреватость эскалации конфликта в результате вывода армянских подразделений из районов вокруг бывшей НКАО.

Еще одним камнем преткновения, согласно аналитику, является содержащийся в обновленных Мадридских принципах юридически обязательный референдум. Здесь уже содержатся риски для Баку, учитывая высокую вероятность завершения референдума голосованием карабахцев за статус вне Азербайджана. По-прежнему нет определенности и в вопросе географии "коридора безопасности" Карабах-Армения - будет ли он проходить только по территории Лачина или вовлечет в себя и Кельбаджар.

Учитывая наличие столь великих расхождений, Маркедонов оценил текущий процесс вокруг Карабаха как скорее конфликтный менеджмент, чем непосредственно переговоры. По его прогнозам, учитывая отсутствие предпосылок для быстрого решения, данный процесс может продолжаться еще лет 10. По его мнению, позиция Москвы с существующими реалиями вполне созвучна, а ускоренное разрешение конфликта не в ее интересах.

"Статус-кво вокруг конфликта нетерпим для наших западных партнеров. Мы же, оценивая статус-кво как явно не самое лучшее решение, считаем необходимым и возможным достижение на переговорах именно окончательного компромисса его сторон. Представляется, что это все же лучше поспешности, способной разрушить всю и так хрупкую и нестабильную конструкцию. Поспешность в вопросе Карабаха нам не нужна", - подытожил российский аналитик.

В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями в 2007 году и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента. Баку, при этом, периодически приводит в качестве аргумента переговорного процесса пресловутый <миллион беженцев>. Армянская сторона переговоров в основном продолжает апеллировать к праву народов на самоопределение. Отметим, что по данным ООН, Азербайджан оккупирует дома 360 тысяч армянских беженцев, а Армения - 250 тысяч азербайджанских.