Понедельник, 22 Июня 2020 13:35

АрмИнфо. В Армению из Китая доставлено 500 кислородных концентраторов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

"Прибывшим из Китая 21 июня нашим грузовым рейсом мы получили 500 кислородных концентраторов, которые будут распределены между медучреждениями, занимающимися подтвержденными случаями коронавирусного заболевания и подозрительными случаями. Это позволит существенно улучшить медицинскую помощь пациентам с дыхательной недостаточностью, быстрее проводить их госпитализацию, а также предотвращать осложнение состояния здоровья таких пациентов", - отметил Пашинян, при этом добавив, что распределение оборудования началось уже в аэропорту.

Он также проинформировал, что в ближайшее время будет осуществлена поставка еще 130 единиц подобного оборудования, что фактически позволит удовлетворить текущий спрос Армении. По словам премьера, обсуждается также возможность предоставления подобного оборудования для домашнего использования.

"Из Китая также доставлено 3 крупных кислородных станции, которые увеличат мощность по производству концентрированного кислорода для следующих 3 медицинских центров: Норкская инфекционная клиническая больница; Научный центр травматологии и ортопедии; Отделение инфекционных болезней Сурб Аствацамайр МС.

На этапе поставок также находятся МЦ "Григор Лусаворич", Госпиталь для полицейских и Централизованные кислородные станции Микаелянского института хирургии. В Армению доставлены также системы жидкого кислорода, предназначенные для инфекционных МЦ Спитака, Арташата, Сурб Григора Лусаворича и Норка", - сказал Пашинян добавив, что оборудование приобретено на средства из государственного бюджета Армении.