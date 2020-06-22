Понедельник, 22 Июня 2020 13:34

АрмИнфо. Опубликованный на днях турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>, точнее вариантом урегулирования карабахского конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо министр обороны Армении в 1999-2000 гг. генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

17 июня шведский портал Nordic Monitor опубликовал информацию о планах турецких военных военного вторжения в Армению и Грецию. План нападения на Армению был составлен 15 августа 2000 года, на Грецию - 13 июня 2014-го. Слив информации произошел вследствие ошибки следователя, ведущего судебное дело попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

<Именно в этот период активно рассматривался план передачи Азербайджану Мегринского района Армении в ответ на признание Азербайджаном независимости Арцаха. План появился с подачи США в качестве одного одного из возможных вариантов разрешения конфликта. Для Турции реализация данного плана имела и продолжает иметь стратегическое значение. Мегринский район позволил бы Турции установить прямую наземную связь с Азербайджаном, попутно связав в единую цепь и Нахиджеван>, - заметил он.

Экс-министр считает, что подобная высокая степень заинтересованности Анкары в обретении прямого наземного сообщения с Азербайджаном вполне могла побудить турецкий Генштаб разработать и военный план разрешения данной стратегической задачи. Опубликованный на днях турецкий план нападения на Армению он рассматривает именно в этом контексте.

Арутюнян убежден, что Турция рассматривала Армению как враждебное государство с самого обретения последней независимости.

Соответственно, агрессивные военные планы у этой страны в отношении соседней Армении были и есть всегда. В этом свете, он также напомнил, что в самый разгар войны в Арцахе в 1993 году Анкара начала развертывать на границе с Арменией свою армию с очевидным намерением напасть. Данный сценарий удалось предотвратить лишь в результате вмешательства третьих стран.

<В этом свете, периодическое появление утечек об агрессивных намерениях Турции в отношении нашей страны нас удивлять не должно. Единственным последствием публикации подобных планов вкупе с периодически звучащими из Анкары агрессивными заявлениями для нас должна быть постоянная готовность к реализации подобного сценария. Готовность нашей армии и готовность, размещенной на границе с Турцией 102- й российской военной базой>, - подытожил Арутюнян.