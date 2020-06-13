Суббота, 13 Июня 2020 00:30

АрмИнфо. Преданные забвению, но не сломленные – 13 июня исполняется 28 лет со дня оккупации Азербайджаном армянонаселенного Шаумянского района. Спустя почти три десятилетия, шаумянцы не потеряли надежду вернуться в свои дома, откуда были изгнаны в 1992 году, и молиться в своих церквях.

Так, представитель союза Шаумян-Геташен Зинавор Мегрян считает, что давно пришло время внести вопрос оккупации Шаумяна в повестку переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. “Мы считаем, что не только пришло время, но даже запоздавши необходимо озвучить на всех площадках вопрос оккупации Шаумянского района. Никто сегодня почему-то не говорит о шаумянцах, которые были изгнаны из своих родных мет, своих домов, подверглись лишениям. Почему-то никто не ставил этот вопрос во время переговоров. Никто не говорит о сотнях мирных жителей - от млада до велика, зверски убитых во время тех событий ”, - отметил Мегрян.

В этом контексте он с сожалением констатировал, что азербайджанская государственная пропаганда на всех площадках пытается продвинуться вопрос, связанный с Ходжалинской трагедией, хотя эти два вопроса даже несопоставимы, поскольку произошедшее в Ходжалы имеет спорные интерпретации, так как многие знают, что трагедия была учинена определенными азербайджанскими силами в контексте внутриполитической борьбы. Меж тем, продолжил представитель союза, фактических доказательств насильственного изгнания армян из Шаумяна более чем достаточно, так же как фактов, доказывающих масштабы этой трагедии.

В этом контексте он напомнил, что шаумянцы участвовали на всех этапах борьбы за свои права и освобождение. “Шаумянцы никогда не покидали поля боя, и даже когда Шаймянский район пал и был оккупирован противником, шаумянцы создали партизанские отряды, которые сыграли весомую роль в формировании северных границ Арцаха, в том виде, в каком они есть сегодня. Хотя нам, шаумянцам и не удалось достичь нашей окончательной цели - освобождения нашей родины, но бы едины в нашем стремлении вернуться в родные места”, - отметил он.

В этой связи Мегрян выразил сожаление тем обстоятельством, что нет последовательной государственной политики по озвучиванию проблемы шаумянцев, и идет замалчивание вопроса об оккупации Шаумянского района. “На протяжении уже 28 лет целый армянский район находится под оккупацией Азербайджана. Последовательной государственной политики в этом вопросе нет, однако, мы решительно настроены в борьбе за наши права, за возвращение в родные дома, за возмещение ущерба. Этот вопрос имеет не столько территориальный, а значительный гуманитарный аспект. Мы будем бороться за то, чтобы этот вопрос был включен в повестку переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Наша задача в том, чтобы привлечь внимание МИД Армении на эту проблему, чтобы они содействовали включению этого вопроса в повестку переговоров по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта”, - отметил член союза Шаумян-Геташен, добавив, что их усилия будут направлены на интернационализацию этого вопроса, вывод его за пределы Армении, на различные международные площадки.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса, проведение ряда публичных мероприятий было отложено, однако, в некоторых странах шаумянцы проведут памятные мероприятия, в том числе и на территории Армянской церкви в Москве.

В свою очередь шаумянец Рубик Айдинян, который вынужден был оставить родной кров, считает, что им должны быть возвращены их дома. “Мы должны вернуться в наши дома, это же наша родина. Но, это не должно быть военным путем. Наши сыны не должны вновь идти на линию огня. То, что пережили мы, когда из самолетов на нас сбрасывали бомбы, не должны прочувствовать наши дети. Тогда убивали всех без разбору, не смотрели, что это годовалый или пятилетний ребенок”, - отметил Айдинян.

При этом он добавил, что до начала освободительной борьбы в Шаумянском районе было несколько сел населенных азербайджанцами, и армяне с азербайджанцами жили в мире, не было никаких проблем. “Но, когда началась война, нас изгнали из Шаумяна, мы вынуждены были уйти.

Другой шаумянец Виталий Майранян, который на сегодняшний день проживает в России, выразил недовольство тем обстоятельством, что вопрос оккупации его исторической родины предан забвению. “Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны. Сегодня, когда следишь за переговорным процессом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, складывается ощущение, что про оккупацию Шаумяна все забыли. Понятное дело, что Азербайджан не заинтересован в этом вопосе. Но Армении и Арцаху необходимо озвучивать его, и вести последовательную политику в этом направлении. Мы разбросаны по всему миру, но шацумянцы продолжают оставаться сплоченными и будут бороться за свои земли. Все мы хотим посещать могилы наших предков и молиться в наших церквях. В Шаумяне находится целый пласт армянского культурного наследия”, - отметил Виталий.

При этом он посетовал на то обстоятельство, что в Армении на государственном уровне не уделяется должного внимания этому вопросу, и в этом контексте выразил недоумение этим обстоятельством. По его словам, за всё время лишь раз действующий премьер-министр Никол Пашинян поднял вопрос Шаумяна на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, что 13 июня исполняется 28 лет со дня оккупации Азербайджаном древнего армянского края – Шаумяна – неразрывной части Арцаха. Исторически территория Шаумянского района являлась одним из пяти крупных армянских княжеств Арцаха, известного в архивных и иных документах как Гюлистан. 5 июля 1921г. решением пленума Кавбюро ЦК РКП/б, несмотря на протесты армянского населения, составлявшего в то время 95% жителей края, новоиспеченному Азербайджану, был передан Арцах, а вместе с ним и Гюлистан. При создании в июле 1923г. Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) Гюлистан и ряд других районов Арцаха – Ханларский, Дашкесанский, Шамхорский — с далеко идущими целями были включены не в состав автономии, а в состав АзССР. Все годы существования АзССР в отношении этих районов — многократными перекройками границ районов, блокированием армянских сел, искусственным торможением их экономического развития и т.д. — проводилась политика по выдавливанию армянского населения

С началом в 1988г. Карабахского движения все армянские районы Арцаха стали подвергаться массированным атакам азербайджанского ОМОНа, государственных и партийных органов. Первые открытые вооруженные столкновения между жителями Арцаха и Азербайджана произошли именно в северной части Нагорного Карабаха. 13 января 1990г., когда вооруженные отряды Народного фронта Азербайджана и азербайджанской милиции попытались занять села Камо, Азад, Геташен и Мартунашен Ханларского района и села Эркеч, Манашид, Бузлух Шаумянского района. 15 января 1990г. указом Президиума Верховного Совета СССР в НКАО и прилегающих районах, в т.ч. Шаумянском, вводится чрезвычайное положение. В январе-марте 1990г. при помощи внутренних врйск МВД СССР было депортировано армянское население сел Азад и Камо Ханларского района. В апреле 1991г. силами ОМОН АзССР, МВД СССР и подразделений советской армии началась операция “Кольцо” по депортации армянских сел НКАО и прилегающих районов. В апреле-июле было депортировано 24 села в Ханларском, Шаумянском, Гадрутском и Шушинском районах. 4 июля 1991г. указом президента СССР М.Горбачева в Шаумянском районе было отменено чрезвычайное положение. После вывода подразделений ВВ МВД СССР ОМОН Азербайджана атаковал села Эркеч, Манашид и Бузлух, но был отброшен отрядами местной самообороны. В течение июля-августа 1991г. МВД АзССР вместе с подразделениями 23-й дивизии 4-й советской армии (дислоцировалась в Гяндже) вели боевые действия в районе с целью изгнания армянского населения с применением боевой техники, в т.ч. боевых самолетов. В июле были депортированы жители сел Эркеч, Манашид, Бузлух, население которых ушло вглубь района. Отряды самообороны оказывали вооруженное сопротивление.

2 сентября (после объявления ВС АзССР 30 августа независимости Азербайджана) совместная сессия Облсовета НКАО и райсовета Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику и постановила провести 10 декабря 1991г. референдум по вопросу независимости НКР в соответствии со статьей 3 Закона СССР от 3.04.1990г. “О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В сентябре 1991г. Шаумянский район первым из районов НКР стал ареной открытых боевых действий между отрядами самообороны НКР и силами МВД и национальной армии Азербайджана. Азербайджанцы применяли тяжелую артиллерию, танки и бронетезнику, уже тогда переданную им командованием 23-й дивизии 4-й армии. Но силам самообороны Шаумяна удалось штурмом вернуть контроль над приграничными селами Эркеч, Бузлух и Манашид.

В сентябре-декабре 1991г. продолжались позиционные бои. 10 декабря в НКР, в т.ч. в Шаумянском районе состоялся референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей поддержали независимость НКР. 30 декабря в районе и по всей НКР прошли выборы депутатов ВС НКР. А 13 января 1992г. впервые на территории бывшего СССР против мирного населения было применено оружие массового поражения – Азербайджан подверг райцентр Шаумян обстрелу из реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”. В мае-июне 1992г. Азербайджану были переданы техника и вооружение частей и подразделений бывшей 4-й армии Закавказского военного округа — 4 дивизии, треть кораблей и все базы Каспийской флотилии, вертолетная эскадрилья, более 100 боевых самолетов и т.д., не считая захваченного. Используя это вооружение и значительное число наемников-военспецов в июне 1992г. Азербайджан начал широкомасштабное наступление на НКР. Оно началось с Шаумянского района, как крайне важного в стратегическом отношении и наиболее близко расположенного к крупнейшим в Азербайджане военным базам бывшего СССР в г.Кировабаде (Гяндже). 15 июня 1992г. весь Шаумянский район был захвачен Азербайджаном. Летом 1992г. азербайджанцы также захватили большую часть Мартакертского, части Мартунинского, Аскеранского и Гадрутского районов НКР. За несколько дней насильственным образом из Шаумяна было депортировано 17 тысяч армян, несколько сот жителей были убиты или пропали без вести.