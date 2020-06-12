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 Пятница, 12 Июня 2020 18:04
Давид Степанян

Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет

Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет

АрмИнфо. Борьба с коронавирусом не должна ограничиваться борьбой власти/ C эпидемией должны бороться все: власть, оппозиция, общество, весь народ, все без исключения. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции <Мой шаг> Ованес Игитян.

<Возможно, это прозвучит слишком идеалистично, но как мне кажется, трем парламентским фракциям следовало бы вместе сесть и на основе рекомендаций ВОЗ решить что делать и озвучить это совместное решение обществу, своим избирателям. Так должно было быть. И так мы смогли бы вместе преодолеть коронавирус. По крайней мере, свести к минимуму его здравоохранительные, экономические, политические и все иные негативные последствия>, - заметил он.

Вместо всего этого одна парламентская политическая сила, по его словам, предпочла действовать по принципу <а мы же говорили>, подводя под это <говорили> только то, что им сегодня выгодно подводить. Параллельно эта же сила завалила Европарламент ничем не обоснованными жалобами на правительство. Другая, более крупная оппозиционная сила, вместо того, чтобы просвещать общество, объяснять людям опасность инфекции, разразилась заявлениями в духе <коронавирус к хорошим людям не пристанет>.

По словам парламентария, правящая политическая сила будет выполнять свои обязанности и делать свою работу вне зависимости от того поддержат или нет эту работу другие парламентские силы. Комментируя призывы к отставке правительства, Игитян отметил, что призывы призывами, но отставка кабмина предполагает определенный юридический процес и на то есть голосование в парламенте. Учитывая же, что до выборов еще есть три года, подобный <подрывной> популизм оппозиции голосов, по его прогнозам, не принесет.

Подобное деструктивное поведение людей, называющих себя оппозицией, согласно Игитяну, в рамки здравого смысла не укладывается. <Общая угроза должна сплачивать, а не разрознять. Я видел это в прежние годы, начиная с 1988-го. Работают ли сегодня все эти требующие отставки Пашиняна силы в направлении борьбы с коронавирусом? Однозначно, нет. Они просто хотят со скаку оказаться в кресле премьера. При этом, у того же Артура Ванецяна был шанс, наконец, создать реальную национальную Службу национальной безопасности. Воспользовался ли он им? Однозначно нет. У него не получилось ровно ничего>, - подчеркнул парламентарий.

Игитян убежден в невозможности построения оппозиции из нескольких отвергнутых, обиженных и охваченных стремлением к реваншу амбициозных участников уголовных дел. Создание оппозиции предполагает, что за этими людьми должны стоять другие люди, общество, идеи и программы.

<Да, и у нас есть и ошибки, но говорить что мы провалили борьбу с коронавирусом тоже неправда. Мы вместе с другими странами, вместе с остальным миром учимся на своих и чужих ошибках. И идем вперед. И оценку нам давать не Гагику Царукяна, оценку нам даст народ - на следующих парламентских выборах. Никто из нас не цепляется за кресла и мандат. Но позвольте, требовать внеочередные выборы в подобной ситуации - авантюра. В других странах люди не могут провести даже очередные выборы. Слава Богу, что мы сегодня не стоим хотя бы перед этой проблемой>, - подытожил Игитян.

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