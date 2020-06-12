Пятница, 12 Июня 2020 17:27

АрмИнфо.Подвергнутые приводу протестовавшие 12 июня у здания Национального собрания РА правозащитники освобождены.

Напомним, что протестующие требовали, чтобы правительство разрешило проведение мирных собраний во время режима чрезвычайного положения в стране. Между тем, за нарушение действующих при ЧП ограничений, участники акции экс-омбудсмен Арцаха Рубен Меликян и правозащитники Роберт Айрапетян, Армен Галстян и Бабкен Арутюнян были подвергнуты приводу. После аналогичная мера была применена и в отношении ряда граждан из числа собравшихся перед полицейским отделением, куда были доставлены протестующие.

После своего освобождения Роберт Айрапетян отметил, что считает действия полицейских неправомерными. По его словам, в отношении четырех участников акции простеста был составлен протокол об административном правонарушении.

Отметим, что с 16 марта в связи с пандемией коронавируса в Армении был введен режим ЧП. Во время данного режима запрещается проводить различные собрания. В ходе внеочередного заседания правительства 12 июня было принято решение продлить режим ЧП до 13 июля.