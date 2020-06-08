Понедельник, 8 Июня 2020 15:32

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с предложением к президенту Армену Саркисяну освободить от занимаемых должностей директора СНБ РА Эдуарда Мартиросяна, начальника Генштаба Артака Давтяна и главу Полиции Армана Саркисяна. Данную информацию АрмИнфо подтвердили в администрации президента Армении.

Затем, премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Фейсбук сообщил, что начальником Генштаба назначен Оник Гаспарян (ранее занимал должность заместителя главы Генштаба), Эдуарда Мартиросяна на посту директора СНБ сменит недавно назначенный его заместителем Аргишти Кярамян. А начальником Полиции назначен полковник Ваге Казарян.

При этом премьер добавил, что решение вступит в силу после подписания его президентом.

Отметим, что накануне у сына начальника Генштаба РА Артака Давтяна была свадьба, которая была отмечена с достаточным размахом несмотря на запрет комендатуры. Распространенный СМИ видеоролик со свадебной церемонии вызвал широкий общественный резонанс. В этой связи сегодня Давтян выступил с заявлением, в котором не опроверг информацию о свадебной церемонии, указав, что все имеют права на личную жизнь. "Призываю некоторых лиц, СМИ не вторгаться в мое личное и семейное пространство и не пытаться меня втягивать в политические игры", - заявил Давтян, при этом выразив готовность понести наказание, по закону, если он допустил нарушения.