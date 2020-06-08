Понедельник, 8 Июня 2020 11:05

АрмИнфо. Карабахский конфликт останется замороженным до тех пор, пока существует Россия в ее нынешнем виде. Подобное мнение выразил АрмИнфо азербайджанский политолог Зардушт Ализаде.

“Впрочем, есть еще один вариант - армянский и азербайджанский народы могут каким-то чудом прийти в себя и выйти из состояния навязанного им национализма и войны ненависти. Сегодня наши народы глубоко заражены взаимной ненавистью, невежеством, реваншизмом и несбыточными мечтами. Именно поэтому этот вариант решения конфликта двумя народами мирным путем, к взаимной выгоде выглядит сегодня так фантастично”, - заметил он.

Согласно Ализаде, инициированный российскими спецслужбами и руководством, карабахский конфликт находится в этом смысле в одном ряду с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, теперь уже Крымом и Донецком с Луганском. А для их разжигания были задействованы местные недалекие националисты – ставшими безмозглыми, безгласными инструментами в руках России.

“В случае Карабаха, именно Россия опосредованно, руками армянских и азербайджанских политиков и полевых командиров, управляла ходом боевых действий. Москва добилась победы Армении и проигрыша Азербайджана и заморозила конфликт. Разумеется, в реальности не победили ни мы, ни армяне, победила Россия, получив в виде замороженного конфликта прекрасный инструмент по удержанию под собственным контролем всего региона”, - заметил он.

По оценкам политолога, сегодня, по истечении более четверти века со дня прекращения боевых действий, и в Армении, и в Азербайджане остается очень небольшое количество людей, понимающих суть и реальные причины карабахского конфликта. Людей, которые видят его губительное воздействие на конфликтующие страны. Людей, пытающихся объяснить двум народам его губительность, объяснить необходимость примирения и поиска выхода.

“В конце концов, принципы права народов на самоопределение и территориальной целостности государств абсолютно совместимы. Примеры, Аландские острова, Северная Ирландия, и даже пример Татарстана. Но на нашем пути к миру по-прежнему стоит Россия, по-прежнему поддерживающая в Армении и в Азербайджане политические силы, взявшие на себя обязательство не решать конфликт. Тот же премьер Армении Никол Пашинян в свое время ездил на Аланды и был очарован тамошним чисто европейским миром и процветанием. Но сегодня он утверждает, что Арцах – это Армения. И тем самым выражает молчаливое согласие с курсом Москвы, дает согласие не решать конфликт. То же самое делает наш президент”, - убежден он.

По оценкам азербайджанского политолога, на карабахском конфликте замешана вся государственная политика Азербайджана и Армении. А руководство двух стран и раньше, и сейчас находится у власти при условии отказа решать конфликт и препятствования всем тем, кто попытается его решить. Именно поэтому все эти годы реального миротворческого процесса вокруг Карабаха не было. Была и есть лишь имитация этого процесса. Меж тем, с учетом немалого потенциала мира, конфликт, по прогнозам Ализаде, очень быстро можно решить с учетом интересов как армянского, так и азербайджанского населения.