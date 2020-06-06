Суббота, 6 Июня 2020 16:26

АрмИнфо.С 6 июня по решению Комендатуры будут блокированы выходы и входы из общины Дзорагюх Гегаркуникской области РА. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Премьер проинформировал, что один из жителей Дзорагюха отправился в село Гохт на похороны, а спустя три-четыре дня участвовал в похоронной процессии уже в своем родном селе. Итог - 63 случая коронавируса в Дзорагюхе. <У нас был подобный случай и в Ддмашене, когда из Раздана приехали на похороны, заразили коронавирусом членов находящейся в трауре семьи, в результате чего умер дедушка, а в селе было более 100 случаев>, - сообщил Пашинян, напомним, что из-за этого движение в Ддмашен было ограничено, и в связи с данными похоронами вирус распространился по 6-и общинам. <Дорогие соотечественники, уважайте человеческие жизни, не нарушайте противоэпидемические правила>, - подытожил премьер.

В общей сложности, в республике было подтверждено 12364 случаев коронавируса, выздоровели 3720 человек, скончались 190. На данный момент фактическое лечение получают 8385 пациентов.