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 Суббота, 6 Июня 2020 12:42
Карина Манукян

Пашинян: Возвращение к тотальному локдауну из-за коронавируса нежелательно

Пашинян: Возвращение к тотальному локдауну из-за коронавируса нежелательно

АрмИнфо.Возвращение к тотальному локдауну из-за коронавируса нежелательно. Об этом в ходе прямого эфира в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

 

Премьер отметил, что на сегодняшний день главной задачей является обеспечение всех больных коронавирусом соответствующим лечением. Это значит, что число больных COVID-19 должно соответствовать больничным мощностям, в противном случае смертность из-за данного заболевания возрастет вследствие того, что пациенты не смогут получить необходимую медпомощь. Если тяжелые случаи коронавируса составляют 5%, что в расчете на 10 тыс. больных - 500 человек, то при росте числа инфицированных в десять раз этот показатель может достигнуть 5 тыс. Как подчеркнул Пашинян, система здравоохранения Армении никогда не имела возможности обеспечивать лечение столь высокого числа пациентов.

 

Премьер-министр заметил, что если будет невозможным обеспечение стационарным лечением нуждающихся в госпитализации больных коронавирусом, то страна будет вынуждена вернуться к тотальному локдауну. Между тем Пашинян отметил, что этот шаг не решит проблемы с учетом того, что коронавирус распространился по всему миру. Помимо этого, тотальный локдаун имеет негативное социальнон и экономическое воздействие. В связи с этим премьер в очередной раз призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры, что является лучшей профилактикой распространения коронавируса. Это касается соблюдения социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты и отказа от организации и участия в массовых мероприятиях. Как было подчеркнуто, в этом процессе важна личная ответственность каждого гражданина.

В общей сложности, в республике было подтверждено 12364 случаев коронавируса, выздоровели 3720 человек, скончались 190. На данный момент фактическое лечение получают 8385 пациентов.

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