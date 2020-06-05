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 Пятница, 5 Июня 2020 22:48
Карина Манукян

Комендатура обсудила возможности введения в Армении комендантского часа

Комендатура обсудила возможности введения в Армении комендантского часа

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пошинян в очередной раз призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в Армении.

5 июня в ходе брифинга премьер проинформировал, что на последнем заседании Комендатуры обсуждались несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. В числе предлагаемых сценариев - введение тотальных ограничений, комендантского часа или же полного или частичного запрета на некоторые виды экономической деятельности. Между тем Пашинян отметил, что он не является сторонником данных мер, поскольку верит в сознательность граждан и соблюдение ими мер безопасности по COVID-19. Глава кабмина признал, что был удивлен, узнав, что в Армении есть подпольная жизнь: подпольные свадьбы, Последние звонки и другие мероприятия. Это значит, что они вполне могут продолжаться и при очередном ужесточении мер.

Главной задачей, по словам Пашиняна, является содействие системе здравоохранения, которая работает в условиях высоких нагрузок. Премьер подчеркнул, что Правительство не будет жалеть усилий по усилению соответствующих мощностей в медучреждениях, однако каждый гражданин страны должен проявить сознательность и четко выполнять противоэпидемиологические правила. Он выразил уверенность в том, что данный шаг позволит избежать негативного развития ситуации по COVID-19.  Без выполнения гражданами мер безопасности, как подчеркнул премьер, невозможно будет обеспечить стабильность в случае открытия межгосударственных границ.

Пашинян также проинформировал, что всеобщее противоэпидемиологическое движение будет продолжено, а публикация в соцсетях случаев нарушений уже дает определенные результаты.

Премьер-министр разъяснил также наблюдающуюся в последние дни разительную разницу между числом новых случаев коронавируса и выздоровевших пациентов. По его словам, отныне в статистику по вылечившимся от COVID-19 гражданам включаются только тяжелые и крайне тяжелые случаи, для лечения которых потребовалась госпитализация. Бессимптомные больные, которые находятся в домашней самоизоляции и по сути не получают лечения, в данную статистику больше не входят. Пашинян также сообщил, что, по некоторым оценкам, пик заболеваемости коронавирусом в Армении прдется на конец июня, однако эти прогнозы научно необоснованы с учетом царящей по всему миру неопределенности по COVID-19.

Со своей стороны глава Бюро по координированию работ инспекционных органов Артур Асоян проинформировал, что в общей сложности в республике было осуществлено 22 тыс. проверок, по итогам которых была временно прекращена деятельность 1490 хозсубъектов. Только по данным на 5 июня, по итогам 796 проверок, была временно запрещена работа 220 хозяйствующих субъектов. Он также сообщил, что мониторинг охватывает также госучреждения, и по его результатам была в частности приостановлена деятельность точек общепита, действующих в правительственных зданиях №1 и №3.

В общей сложности, в республике был подтверждено 11817 случаев коронавируса, выздоровели 3513 человек, скончались 183. На данный момент фактическое лечение получают 8052 пациентов.

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