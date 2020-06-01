Понедельник, 1 Июня 2020 13:00

АрмИнфо.Перспектива установления в ближайшие годы полноценных дипломатических отношений между Израилем и Ираном выглядит более реалистично, чем перспектива широкомасштабных военных действий. Подобное мнение выразил АрмИнфо израильский общественный деятель, публицист Авигдор Эскин.

"Конечно определенный уровень эскалации между Израилем и Ираном на данном этапе наблюдается. Причина в неготовности и нежелании нашей страны мириться и дальше с присутствием иранских военных в соседней Сирии. Прямых претензий к Ирану как к государству у Израиля нет. В целом, в данном конфликте на существующем уровне руководство Ирана отступает - на две тысячи успешных рейдов, авиаударов и ракетных ударов Израиля иранцы ответили дважды. Мне кажется, этот показатель наиболее точно фиксирует существующий статус-кво", - подчеркнул он.

Комментируя перспективы Армении на посредничество в будущих процессах между Тегераном и Иерусалимом, Эскин заметил, что в свете существующей радикализации иранского общества на фоне ослабления страны в целом, говорить о возможности какого- либо процесса и, соответственно, посредничества преждевременно. По его прогнозам, говорить о посредничестве можно будет через пару лет, когда в Иране начнутся неизбежные, на его взгляд, внутренние трансформации. По оценкам израильского деятеля, подобное посредничество нужно Армении не меньше чем Ирану и даже Израилю. В первую очередь ввиду очевидной важности для Еревана добрососедских и развивающихся отношений с Ираном. Эскин убежден, что оказав ту или иную степень содействия соседнему Ирану в вопросе прекращения конфликта, который иранцам ничего кроме потерь, убытков и болезненных ударов по престижу не несет, Ереван окажет Тегерану серьезную услугу. Что поднимет имидж Армении как в глазах участников конфликта и соседних стран, так и на международном уровне, в целом. В целом, ситуация на Ближнем Востоке, по его оценкам, продолжает характеризоваться повышенной напряженностью и продолжающимися боевыми действиями в Сирии, Йемене и Ираке. Турция, согласно Эскину, продолжает пытаться играть в ближневосточных процессах деструктивную по своей сути роль дестабилизатора ситуации. В первую очередь в конексте ситуации вокрут сектора Газа.

"При том, комплекс внутриполитических и экономических проблем в Турции не дает Реджепу Эрдогану даже думать о серьезном, полноценном конфликте с Израилем. Турция всерьез увязла в сирийском и ливийском кровопролитии, в котором эта страна продолжает играть очень неприглядную роль. Так что Анкаре сегодня явно не до нас. Туркам необходимо в первую очередь разобраться с имеющимися многочисленными внутренними и внешними проблемами", - убежден Эскин.

Последние международные и глобальные тенденции, по его оценкам, лишь увеличивают сложившийся между Израилем и его противниками дисбаланс, продолжая увеличивать существующий между ними разрыв. Согласно Эскину, Иран и арабский мир в результате утери нефти многолетнего статуса "черного золота" существенно утеряли собственный вес и как следствие возможности влияния на международные отношения и политику. А, продолжающиеся десятилетиями конфликты ведут к ослаблению правящих режимов и системному кризису.