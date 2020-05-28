Четверг, 28 Мая 2020 19:08

АрмИнфо.Наибольшим очагом коронавируса в Армении выступает Ереван, и мы продолжаем придерживаться мнения, что единственным выходом из сложившейся ситуации является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 28 мая в ходе брифинга заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, подчеркнув, что ситуация более чем серьезная.

В этой связи он призвал соблюдать все предписания, в частности носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. При этом премьер призвал прекратить распространять дезинформацию о коронавирусе и ношении масок. "Ситуация более чем серьезная и становится все более серьезной. Неуместным считаю разговоры о том, что маски дорогие. Никто же не говорит, что мыло в магазинах дорогое, и он не будет его покупать. Ведь никто не принуждает их покупать, мы говорим, что изготовить маски можно и самостоятельно дома. Ношение масок может привести число заражений к нулю>, - подчеркнул премьер.

Кроме того, Пашинян напомнил, что у 70% граждан , зараженных коронавирусом болезнь асимптомная, поэтому ношение масок является обязательным требованием.

<Наша надежда и призыв остается прежним - изменение общественного поведения. Но в этом контексте хочу сказать, что мы намерены применять и административные лазейки>, - сказал он.

Отметив, что на данный момент обязательным требованием является наличие маски, то с изменением ситуации, премьер не исключил, что очередным ужесточением режима ЧП станет обязательное ношение масок, как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве. <Наша задача следующая - чтобы мы сумели сохранить контроль над ситуацией и не вернулись к режиму карантина>, - подчеркнул премьер РА.

Однако возвращение к карантину, по словам Пашиняна, будет зависеть только от мест в реанимационном отделении, поскольку, с ежедневным увеличением статистики зараженных, растет и число пациентов, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. <Никто не исключает, что мы вернемся к карантину, все зависит от развития ситуации>, - заметил он.

При этом премьер подчеркнул, что сейчас проходят незапланированные рейды со стороны правоохранительных и инспекционных органов, которые проверяют надлежащее выполнение рекомендаций комендатуры. При выявлении нарушений объекты закрываются на 24 часа, однако, Пашинян не исключил, что в случаях повторных нарушений деятельность того или иного хозсубъекта будет запрещена на более длительный срок.

Напомним, что по положению на утро 28 мая в Армении зафиксировано 442 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в стране общее число инфицированных достигло 8216 человек, при этом выздоровело 32 пациента. Умерли от осложнений коронавируса 113 человек (плюс 15 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 44 (плюс 5 за истекшие сутки).

Согласно данным, число излечившихся от инфекции составляет 3287 человек. На лечении находятся 4772 человека. В республике было проведено 54931 тестов (1253 за последние сутки).