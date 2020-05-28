Четверг, 28 Мая 2020 16:00

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Сюникской области продлил еще на 2 месяца арест сына экс-депутата Аракела Мовсисяна (известного как Шмайс) Давида Мовсисяна, обвиняемого в рамках уголовного дела об убийстве солдата-срочника Ваграма Авакяна. Об этом сообщает сторона защиты Мовсисяна.

При этом, защита обвинила суд в принятии незаконного решения. "Не было проведено ни каких следственных действий, которые могли бы хоть как-то обосновать поступок обвиняемого", - заверяет защита.

Напомним, что в феврале 2020 года Давиду Мовсисяну следственным органом было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о смерти солдата-срочника Ваграма Авакяна. Трагический инцидент произошел 30 января 2020 года около 13:15 часов в учебном центре МО: военнослужащий N-ской части Ваграм Мкртычевич Авакян выстрелил из прикрепленного за ним автомата АКМ себе в грудь. Спасти жизнь Авакяна не удалось. Мовсисян младший обвиняется в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса РА).