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 Пятница, 22 Мая 2020 20:27
Давид Степанян

Президент ЕПК: В Армении имеет место реинкарнация, полуразрушенной революцией системы

Президент ЕПК: В Армении имеет место реинкарнация, полуразрушенной революцией системы

АрмИнфо. Если правительство разработало и осуществляет периодические анализы политики "100 шагов", то было бы логично делиться результатами этого анализа с обществом также периодически. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян, комментируя последние "100 достижений" правительства Никола Пашиняна.

"Проблема, на мой взгляд, все же в том, что в качестве достижений представляются явления, которые бы все равно имели бы место вне зависимости от усилий правительства.  Меж тем, как в сферах, в которых эти усилия просто необходимы, отчеты премьера выглядят как-то неубедительно. В этом свете, сомнения экспертов и общества в целом относительно эффективности работы правительства имеют очевидное обоснование", - отметил он.

Навасардян считает перемену в отношении представителей правительства к подобным оценкам необходимостью. На его взгляд, членам правительства следует относиться к экспертному мнению не с пренебрежением или как к проявлению заговора, а принимать его к сведению. Особенно оценки, содержащие в себе положительный заряд. Меж тем, сегодня любая критика, даже самая обоснованная, воспринимается властью крайне агрессивно. Правительство предпочитает видеть лишь собственные достижения и не видеть серьезных проколов.

Согласно Навасардяну, эффективной работе членов правительства однозначно противодействует система госаппарата. Однако, это противодействие, по его прогнозам, будет лишь расти в той мере, в которой руководство страны будет продолжать избегать решительных шагов, которые изначально являлись очевидной необходимостью. Именно видя нерешительность, колебания, неуверенность правительства в собственных силах, собственных решениях, остатки старой системы, по его мнению, начинают эту решительность обретать. И, соответственно, защищать все еще существующую систему.

"На мой взгляд, сегодня имеет место даже реинкарнация и перестроение системы, которую начала рушить революция. Основной причиной неэффективности работы правительства я лично считаю не отсутствие у многих его членов должного опыта работы, а отсутствие желание этот опыт приобретать. Прошло определенное время, однако, стремления учиться, прислушиваться к советам, принимать собственные ошибки я не вижу. Меж тем, закрывая глаза на собственные ошибки, любой неопытный человек достичь какого-либо прогресса неспособен. В любой сфере, тем более в управлении государством", - подытожил президент ЕПК. 

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