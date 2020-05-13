﻿
 Среда, 13 Мая 2020 14:18
Ани Мшецян

Рубен Рубинян: Фракция ПА пытается дискредитировать депутатов от фракции <Мой шаг>

Рубен Рубинян: Фракция ПА пытается дискредитировать депутатов от фракции <Мой шаг>

АрмИнфо.Фракция <Просвещенная Армения> пытается создать впечатление о том, что в парламенте работают непрофессиональные кадры. Об этом на брифинге 13 мая заявил депутат от фракции <Мой шаг>, глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян.

По словам депутата, представители ПА пытаются создать впечатление, что депутаты от правящего блока являются не серьезными, ничем не отличаются от прежних представителей власти, являются сторонниками применения насилия и др.

<Очевидно, что создание подобной ситуации было на руку прежним властям, которые не смогли попасть в седьмой созыв Национального Собрания. И в последнее время представители фракции <Просвещенная Армения> волей-неволей пытаются создать такое впечатление. Так как действия некоторых депутатов ПА и главы их фракции нельзя назвать иначе, как попытки дискредитировать парламент>,- подчеркнул депутат. Отметим, что работа НС РА 8 мая была прервана из-за конфликта, возникшего между главой фракции <Просвещенная Армения> Эдмоном Марукяном и депутатом НС от фракции <Мой шаг> Сасуном Микаеляном. В рукоприкладство оказались вовлеченными и другие депутаты парламента. Выяснение отношений с участием парламентариев продолжилось и во время объявленного перерыва, после чего конфликтующие стороны, наконец, разошлись.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службуЭдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службу
Ожидается жара до 30 градусовОжидается жара до 30 градусов
Андраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретамиАндраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретами
Пашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продленПашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продлен
Рубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системыРубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системы
Читать больше



Эксперты
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Читать больше
Комментируемые
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
РПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе АрцахаРПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе Арцаха
Лавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликтаЛавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта
Посольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домойПосольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домой
Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
HSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусомHSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусом
Поиск по дням

2013 , 2014