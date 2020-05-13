Среда, 13 Мая 2020 14:18

АрмИнфо.Фракция <Просвещенная Армения> пытается создать впечатление о том, что в парламенте работают непрофессиональные кадры. Об этом на брифинге 13 мая заявил депутат от фракции <Мой шаг>, глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян.

По словам депутата, представители ПА пытаются создать впечатление, что депутаты от правящего блока являются не серьезными, ничем не отличаются от прежних представителей власти, являются сторонниками применения насилия и др.

<Очевидно, что создание подобной ситуации было на руку прежним властям, которые не смогли попасть в седьмой созыв Национального Собрания. И в последнее время представители фракции <Просвещенная Армения> волей-неволей пытаются создать такое впечатление. Так как действия некоторых депутатов ПА и главы их фракции нельзя назвать иначе, как попытки дискредитировать парламент>,- подчеркнул депутат. Отметим, что работа НС РА 8 мая была прервана из-за конфликта, возникшего между главой фракции <Просвещенная Армения> Эдмоном Марукяном и депутатом НС от фракции <Мой шаг> Сасуном Микаеляном. В рукоприкладство оказались вовлеченными и другие депутаты парламента. Выяснение отношений с участием парламентариев продолжилось и во время объявленного перерыва, после чего конфликтующие стороны, наконец, разошлись.