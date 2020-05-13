Среда, 13 Мая 2020 10:32

АрмИнфо. Нет альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и Армения нацелена на практическую работу, проводила эту практическую работу два года и намерены и дальше продолжать. Об этом 12 мая в ходе своего выступления на СМИД СНГ заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, реагируя на заявления коллеги из Азербайджана.

"Угрозы силой, применения силы отвергаются, и эти акценты, которые я слышал сегодня, отвергаются категорически. Разрешение этого конфликта основывается на принципе компромисса: это означает отрицание также максималистских позиций какой-либо из сторон, и сопоставление тех обязательств, которые все стороны берут на себя для достижения сбалансированного, прочного компромисса", - подчеркнул армянский министр.

При этом он добавил, что с этим настроем Армения продолжит работать в рамках процесса мирного урегулирования с намерениями достижения исключительно мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе своего выступления обвинил руководство Армении в попытке помешать активизации процесса мирного урегулирования конфликта, тем самым, создавая новые угрозы стабильности и безопасности в регионе. "Азербайджан привержен скорейшему политическому урегулированию конфликта. Наряду с этим, переговоры не могут продолжаться вечно и не должны служить продолжению и сохранению ситуации, возникшей в результате применения силы, оккупации и этнической чистки. Азербайджан имеет право на восстановление территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ. Скорейшее урегулирование конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, безусловно, будет способствовать региональной и международной безопасности, социального прогресса и укреплению экономического сотрудничества в регионе", - заявил Мамедъяров.