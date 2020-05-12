Вторник, 12 Мая 2020 18:30

АрмИнфо. В Тавушской области Армении будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда.

Как сообщает Министерство окружающей среды, заместители министра Ирина Капланян и Вардан Меликян посетили село Енокаван, близ которого несколько дней назад, благодаря фотоловушкам, был сфотографирован кавказский леопард. С губернатором области Айком Чобаняном и старостой Енокавана Андраником Чибухчяном были обсуждены вопросы, касающихся охраны леопарда и повышения уровня информированности местных жителей.

Напомним, что леопард был обнаружен в Тавушской области впервые за 50 лет. Последний раз животное видели на этой территории в 1970-х годах. Тавуш стал четвертой по счету областью в Армении, где живет леопард. Армянское нагорье является местом обитания Персидского или кавказского леопарда (Panthera pardus tulliana). По некоторым данным, в 1970-80-х годах в Армении леопард был довольно распространен. Но на протяжении многих лет охота на леопарда была настолько расширена, что в 1987 году. леопард вошел в Красную книгу Армянской ССР. В настоящее время король армянских гор - кавказский леопард - включен в Красную книгу РА (2010) с <критическим> статусом, а также в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) со статусом <под угрозой>.