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 Среда, 29 Апреля 2020 18:09
Карина Манукян

Торосян: Есть надежда, что в Варденисе ситуация с коронавирусом не обострится

Торосян: Есть надежда, что в Варденисе ситуация с коронавирусом не обострится

АрмИнфо. Есть надежда, что в Варденисе ситуация с коронавирусом не обострится, и мы в ближайшее время сможем снять имеющиеся ограничения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян.

Министр проинформировал, что сегодня, в рамках визита в Гегаркуникскую область, он посетил также город Варденис, где по решению Комендатуры действуют ограничения на въезд и выезд. <Мы обсудили с губернатором и мэром эпидемиологическую ситуацию в городе и предпринимаемые шаги.  Есть надежда, что в Варденисе ситуация с коронавирусом не обострится, и мы в ближайшее время сможем снять имеющиеся ограничения>, - отметил он.

Напомним, что первым больным с коронавирусом в Варденисе стала врач местной поликлиники. Впоследствии вирус был выявлен не только у ряда сотрудников данного медучреждения, но и среди персонала варденисской больницы. Вышеотмеченная поликлиника не действует с 17 апреля; с 21 апреля была ограничена работа местной больницы Вардениса; действует только служба <Скорой помощи> и осуществляется срочное, неотложное медобслуживание. В общей сложности, число больных в Гегаркуникской области превысило 60.

С 08:00 22 апреля в общине Варденис был установлен специальный режим въезда и выезда, и с этой целью размещены несколько КПП. Так, запрещен въезд и выезд лиц и транспортных средств, за исключением поставок товаров и принадлежностей первой необходимости, пищевых продуктов, медикаментов и топлива. Решением Комендатуры, ограничения продлятся до 23:59 3 мая 2020 года.

В республике было подтверждено 1932 случая коронавируса, выздоровели 900 человек, скончались 30. На данный момент фактическое лечение получают 1000 пациентов

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