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 Понедельник, 24 Февраля 2020 13:30
Марианна Мкртчян

Мнацаканян: Армения содействует урегулированию палестинского конфликта на основе принципа двух государств

Мнацаканян: Армения содействует урегулированию палестинского конфликта на основе принципа двух государств

АрмИнфо.  Армения содействует урегулированию палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Об этом 24 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Признавая право Израиля на безопасное и мирное для своих граждан государства, одновременно содействуем народу Палестины в стремлении к созданию независимого государства путем реализации права на самоопределение", - отметил глава МИД Армении.

В тоже время он подчеркнул, что в центре внимания Еревана развитие ситуации вокруг статуса Иерусалима, учитывая вековое армянское присутствие и богатое наследие.  "Армения рассматривает Восточный Иерусалим как часть оккупированных в 1967 г территорий и его окончательный статус должен быть определен в результате переговоров заинтересованных сторон", - подытожил Мнацаканян.

Ранее, Армия Израиля заявила, что атаковала позиции палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии и в секторе Газа. "Мы только что ударили по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и Газе в ответ на ракеты, которые сегодня были пущены по израильским гражданским лицам", - говорится в заявлении в Twitter.

Накануне израильские военные заявили, что за первые две волны обстрелов со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".

В результате ответных израильских ударов по Газе, по данным Минздрава, получили ранения четыре палестинца.

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии отметили, что эти же люди участвовали в попытках разместить взрывчатку на границе.

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