Среда, 22 Января 2020 18:05

АрмИнфо.<А Вы работайте по профессии>? Этот вопрос был ключевым при исследовании рынка труда Еревана, проведенного в рамках программы Career Development со стороны консалтинговой компании <Бревис>. Опрос показал, что 51,1% жителей армянской столицы работают не по профессии.

Результаты опросов свидетельствуют, что больше остальных групп населения отдалились от приобретенной профессии люди со среднеспециальным (64,8%) и неоконченным высшим образованием (76,0%). Среди людей с высшим образованием цифры более обнадеживающие, лишь 40,1% от опрошенных не работает по профессии. Среди сменивших специальность превалируют люди в возрасте от 36 до 50 лет. Как считают специалисты, это, по видимому, связано с трансформацией государства от советской системы к независимости, следствием которой явились новые требования к рынку труда и неустойчивая экономика.

Была исследована так же занятость людей в разных отраслях экономики. Основнуюм занятость обеспечивает частный сектор (61,9%), государственный сектор покрывает 35,1%, остальная же часть работает в международных организациях и НПО. По результатам опроса на государственной службе занято больше женщин (42,0%), чем мужчин (28,0%).

Компания <Бревис> занимается изучением общественного мнения и предоставлением консалтинговых услуг, работает над репутацией и корпоративным брэндом.