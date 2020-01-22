Среда, 22 Января 2020 17:32

АрмИнфо. Отсутствие отношений с Турцией является вызовом для Армении, угрозой ее национальной безопасности. Об этом 22 января с трибуны армянского парламента заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос депутата НС Тарона Симоняна о шагах, предпринимаемых Ереваном для выхода к морям, в том числе, к морям Турции.

Как подчеркнул министр, в рамках ООН сформирована рабочая группа, состоящая из представителей более чем 30 стран мира, которая работает в данном направлении. Однако отсутствие отношений с Турцией не позволяет реализовать положения международных договоров. <Это один из самых острых вопросов повестки национальной безопасности", - полдчеркнул Зограб Мнацаканян. Он отметил, что армянская сторона предпринимает усилия по решению вопроса в правовом поле. Замминистра не исключил появления должности заместителя министра по правовым вопросам, который занимался бы подобного рода вопросами. Тем более, что решение вопроса в правовом поле необходимо сопоставлять с политическим компонентом, и осуществить соответствующие расчеты по осуществлению конкретных действий.

Отметим, что еще в 2011 году Армения подписала многостороннее соглашение <О создании аналитического центра по проблемам

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю>. По данному соглашению должен быть создан аналитический центр для исследования возможностей более активного вовлечения в международную торговлю стран, не имеющих выхода к морю, и для содействия процессам предоставления им финансовой и технической поддержки в решении актуальных проблем посредством постоянного сотрудничества с ООН. Однако, исходя из развития ситуации, можно сделать вывод, что итоги этой работы не дали желаемого результата.

Напомним, что ранее ООН приняла резолюцию, приветствующую идею создания международного аналитического центра. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, совокупная численность населения которых составляет более 470 миллионов человек, представляют собой одну из наиболее уязвимых групп стран во всем мире. Объединяют эту неоднородную группу из расположенных на четырех континентах 32 стран испытываемые ими трудности в преодолении проблем, обусловленных их географическим положением и удаленностью от ближайших морских портов. Вследствие больших расстояний от моря и необходимости транзита через соседние страны, в сочетании с обременительными процедурами пересечения границ и неадекватной транзитной и транспортной инфраструктурой, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с непропорционально высокими издержками, связанными с транспортировкой и торговыми операциями. Это подрывает их конкурентоспособность и оказывает воздействие на экономический рост.