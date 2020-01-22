Среда, 22 Января 2020 16:20

АрмИнфо. Согласно Следственному комитету, в день трагического инцидента на пистолете экс-главы Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна глушителя обнаружено не было.

Напомним, что 17 января в одной из квартир по улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна со следами огнестрельного ранения. Тело обнаружила его супруга. Правоохранители обнаружили на месте происшествия оружие , принадлежащее Кутояну на законных основаниях, а также несколько десятков пуль и гильз. Выяснилось, что в декабре прошлого года Кутоян в своей квартире сделал 35 выстрелов в стену. Впоследствии, по его просьбе, гильзы и пули были подобраны супругой и собраны в одном месте.

Добавим, что на теле экс-главы СНБ не было обнаружено следов насилия. Уголовное дело возбуждено по статье 110 УК Армении (доведение до самоубийства).