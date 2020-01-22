Среда, 22 Января 2020 15:01

АрмИнфо. Президент Республики Армения Армен Саркисян на международном Экономическом форуме в Давосе встретился с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Как сообщает пресс-служба президента, Армен Сакисян счел важным развитие сотрудничества с дружественным Ираком и Иракским Курдистаном в различных направлениях. Президент отметил, что Армения пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке и считает важным развитие многосторонних отношений с дружественным Ираком, а так же углубление отношений и более активное сотрудничество с Иракским Курдистаном. Способствующим фактором развития отношений Президент отметил наличие армянской общины в Иракском Курдистане. Стороны обсудили и ряд конкретных вопросов, в частности, перспективу получения высшего образования студентов из Иракского Курдистана в ВУЗах Армении. Речь шла также о возможностях развития торгово-экономических отношений, а так же сотрудничества в сфере информационных технологий, креативного образования, электронного управления и туризма.