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АрмИнфо. Президент Республики Армения Армен Саркисян на международном Экономическом форуме в Давосе встретился с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.
Как сообщает пресс-служба президента, Армен Сакисян счел важным развитие сотрудничества с дружественным Ираком и Иракским Курдистаном в различных направлениях. Президент отметил, что Армения пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке и считает важным развитие многосторонних отношений с дружественным Ираком, а так же углубление отношений и более активное сотрудничество с Иракским Курдистаном. Способствующим фактором развития отношений Президент отметил наличие армянской общины в Иракском Курдистане. Стороны обсудили и ряд конкретных вопросов, в частности, перспективу получения высшего образования студентов из Иракского Курдистана в ВУЗах Армении. Речь шла также о возможностях развития торгово-экономических отношений, а так же сотрудничества в сфере информационных технологий, креативного образования, электронного управления и туризма.
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|Адвокаты Гагика Хачатряна опровергают информацию о задержании его сына
|Чиновник: В Армении планируется ограничить наличный оборот пенсионных выплат
|Эксперт: Граждане, пользующиеся услугами СМИ, должны знать за счет чего производится тот или иной медиапродукт
|Прогноз: Напряженность в регионе может повлиять на ситуацию в Арцахе
|Формирование нового правительства в Ливане, в состав которого вошла и армянка, не остановило протесты в стране
|<Мой шаг> раскритиковал создание в НС следственной комиссии по изучению аспектов деятельности муниципалитета
|Премьер РА: Инвестировав 271 млн драмов в проведение новогодних мероприятий, удалось обеспечить рост денежного обращения на 9,307 млрд драмов
|В парламенте Армении сложилась парадоксальная ситуация, связанная с составом комиссии по расследованию коррупционных рисков в мэрии Еревана
|Армения входит в топ-5 популярных в СНГ для авторских туров
|Коммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую тайну
|Все бывшие военнослужащие, получившие инвалидность в ходе службы, будут получать военную пенсию
|В Армении появится электронная платформа государственной регистрации прав на имущество
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за участие в преступном сообществе
|В Арцахе погиб военнослужащий-контрактник
|"Союз армян Украины" призывает Wizz Air запустить авиарейсы Запорожье - Ереван
|МИД: Пока нет четко намеченных сроков встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана
|Замминистра: Обострение ситуации между Ираном и США может привести к серьезным последствиям и для Армении
|Депутат: Если мы продолжим дело Гранта Динка, то память о нем будет жить вечно
|Председатель группы дружбы Мексика - Армения посетил мемориал в Цицернакаберде
|Ширак Торосян: Погромы армян в Баку были очередным проявлением геноцидальной политики Турции и Азербайджана в отношении армянского народа.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 22 января
|В Ереване рассматривают визит главы МИД Нидерландов как хорошую возможность для стимулирования двусторонних отношений
|Команда адвокатов Сержа Саргсяна выступила с заявлением
|Глава фракции "Мой шаг" уверена, что вопрос, связанный со скотобойнями удастся решить, учитывая интересы всех сторон
|Лилит Макунц: Залогом всех необходимых реформ, в том числе и в вопросе суперпремьерской системы правления, является политическая воля
|Владелец телеканала TV5 останется под арестом
|В парламенте Армении кипят страсти, яблоком раздора стал нашумевший законопроект о запрете криминальных субкультур
|Суд отклонил ходатайство стороны защиты о лечении Манвела Григоряна во Франции
|Судебные слушания по делу Роберта Кочаряна вновь отложены
|В парламенте Армении будет создана следственная комиссия по изучению договоров о передаче Ереванской мэрии транспортных средств
|Прокуратура: В результате отчуждения государственного имущества, государству нанесен ущерб в размере 500 млн. драмов
|Омбудсмен Армении указал на имеющиеся в судебной системе законодательные пробелы
|VR и QR коды Международной конференции к юбилею туркменского нейтралитета появились в интернет пространстве
|Замминистра: Новые механизмы преодоления бедности направлены на обеспечение финансовой стабильности малоимущих семей
|Глава ОС: Убийства высокопоставленных чинов имеют далеко идущие цели
|Аналитик: В Анкаре явно не просчитали до конца, на что попытались замахнуться
|Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для всех видов транспортных средств
|В Армении будет ужесточено наказание за доведение военнослужащего до самоубийства
|В Армении решения судов в отказе о временном аресте могут быть обжалованы
|Полиции Армении будет предоставлена возможность самостоятельно осуществлять прослушивание телефонных переговоров граждан
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