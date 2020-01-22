Среда, 22 Января 2020 11:49

АрмИнфо. Инвестировав 271 млн драмов в проведение на ереванской площади Республики новогодних мероприятий, удалось обеспечить рост денежного обращения в Армении на 9,307 млрд драмов. Об этом на своей странице в Faceebok в рубрике

"Разговор с гражданином" заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, многие скептически отнеслись к идее направления 271 млн драмов на проведение новогодних мероприятий в период с 28 декабря 2019 года по 6 января 2020 года, считая этот шаг правительства РА нецелесообразным. Однако рост денежного обращения по сравнению с предыдущим годом на 9,307 млрд драмов свидетельствует об обратном. Более того, по самым скромным оценкам, из указанной суммы в 9,307 млрд драмов более 325 млн драмов поступят в государственный бюджет в виде налогов. Тем самым, продолжил глава правительства, инвестировав 271 млн драмов, государство не только вернет эти средства, но и получит дополнительный доход.

Он также констатировал, что из денежного оборота в 9,307 млрд драмов более 4 млрд пришлись на области страны. А это, как заметил Никол

Пашинян, свидетельствует о том, что туристы и представители армянской диаспоры, проводили время не только в столице Армении, но и в областях. Он, к примеру, был впечатлен количеством туристов на озере Севан, которое посетил 2 января. Государственными инвестициями смогли воспользоваться небольшие киоски, водители такси, представители малого и среднего бизнеса. Проведение подобного рода мероприятий, как заметил премьер-министр, дает возможности для граждан страны трудоустроиться и решать свои проблемы.