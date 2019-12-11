Среда, 11 Декабря 2019 17:30

АрмИнфо. По переговорному процессу Армения должна иметь четкую повестку, своими шагами руководство страны, должно дать понять, что знает как действовать в вопросе карабахского урегулирования. Об этом на пресс-конференции в среду 11 декабря заявил глава офиса <Ай дата> и политических вопросов, член Бюро АРФ <Дашнакцутюн> Киро Маноян.

Говоря об итогах последней встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ в Братиславе, Маноян заявил, что на встрече были отражены три разные позиции по карабахскому вопросу.

<Сопредседатели настаивают на важности соблюдения мадридских принципов, выработанных в 2007 году, в то время как Азербайджан на заседании Совета министров ОБСЕ представляет документ, в котором отражает свою позицию по мирному урегулированию карабахского конфликта, требуя поэтапного подхода. И третье, это озвученная позиция армянской стороны по ряду вопросов, в которой отсутствует в целом повестка, чего ожидает и каким видит Армения решение карабахского вопроса>, - отметил Маноян.

Критикуя позицию МИД РА, о том, что право народа Арцаха на самоопределение является основополагающим принципом и основой для мирного урегулирования, Маноян, напомнил о референдуме о независимости Арцаха, который проводился в 1991 году, затем 2006 и 2017 гг.

<Оставлять незамеченными эти три проявления, неправильный подход. Это пробел не только нынешних властей, этим страдали и прежние власти. Это было одним из пунктов МИД РА в деле по международному признанию Арцаха. Эти факты, как очевидность не были вовлечены в международную повестку и судя по всему не применяются и сегодня во внешней политике>, - сказал Маноян, назвав замалчивание фактов проблемой, в частности в контексте представления трех разных мнений вокруг нагорно-карабахского конфликта, когда Армения и Азербайджан пытаются сверить прежние позиции и отталкиваться от них на последующих встречах.

Глава офиса <Ай дата> выразил обеспокоенность в связи с неприемлемостью вышеозвученного пункта, а также неготовность посредников предложить новые идеи и подходы по урегулированию конфликта. По его оценкам, такое положение дел может завести переговорный процесс в тупик.

<Армения должна использовать свое положение и содействовать в работах по включению Арцаха в переговорный процесс. Однако, когда

премьер-министр РА говорит, что позиции Армении и Арцаха на 100% совпадают, одновременно утверждать, что переговоры без участия Арцаха не могут быть полноценными, не верно. Этим высказыванием премьер обесценивает необходимость того, чтобы Арцах был включен в переговорный процесс>,- пояснил Маноян. Вместе с тем, отметив, что по линии переговоров Армения должна иметь четкую повестку по карабахскому урегулированию, чтобы руководство страны своими шагами давало понять, что среди них есть люди, которые понимают и знают, что и как делать. Маноян также напомнил о необходимости подписания между двумя армянскими республиками военно-политического альянса, в котором будут четко зафиксированы обязательства и положения, которые на себя берет Армения.

<К примеру, в уставе альянса будет четко сказано, что Армения может в международных инстанциях защищать интересы Арцаха, но не может заменить Арцах. И ответить на ряд других ответов, которые сегодня вызывают вопросы среди международного сообщества, или в той или иной степени искажаются, в частности, со стороны Азербайджана, который говорит, что Армения уже оккупировала Арцах. К чему тогда нужно его участие за столом переговоров>,- сказал Маноян, отметив, что это позволит Армении быть более последовательной в переговорах, парировать на обвинения Азербайджана в агрессии.

<Нужно понять, что ни одно выгодное для Армении решение проблемы не будет единогласно одобрено нашими партнерами. Нам не стоит ожидать каких-то аплодисментов с их стороны. Конечно, будет давление, но иначе никак вопрос не решить>, - сказал Маноян, продолжив, что армянская дипломатия опасается внешнего давления, но не считает это оправданием.

Коснувшись высказывания Никола Пашиняна о том, что <Арцах - это Армения, и точка>, эксперт заявил, что если слова армянского лидера действительно является целью, то никаких шагов в этом направлении не предпринимается, если, только не оказание влияния на предстоящие выборы в Арцахе, подчеркнул он.