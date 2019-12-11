Среда, 11 Декабря 2019 14:49

АрмИнфо. Экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян официально зарегистрировал в Агентстве госрегистра Минюста РА фонд развития <Родина>.

Согласно уставу фонда, целью <Родины> является содействие программам, направленным на укрепление демократии. Членами Совета попечителей являются сам Ванецян, а также завкафедрой иранистики ЕГУ Вардан Восканян и завкафедрой прикладной социологии ЕГУ Артур Атанесян.

Об отставке Артура Ванцяна с должности главы Службы национальной безопасности стало известно 16 сентября. В своем заявлении он в частности отметил, что <стихийность решений, огульность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным - не тот путь, который ведет к осуществлению целей>.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян довольно жестко отреагировал на то, что данное заявление было изначально размещено на официальном сайте СНБ, причем до подписания соответствующего указа об отставке Ванецяна. По его словам, будучи де-юре директором СНБ, Ванецян, по сути, выступил против своего Верховного Главнокомандующего. <Это значит выбросить погоны в мусорную урну>, - отметил Пашинян 23 сентября в ходе своей пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Ванецян, комментируя это высказывание, подчеркнул, что время все расставит по своим местам. На протяжении некоторого периода Артур Ванецян продолжал возглавлять Федерацию футбола Армении, однако 21 ноября, после разгромного поражения армянской сборной на матче с Италией в ходе отборочного тура Евро-2020 со счетом 1:9, он ушел в отставку.