Среда, 11 Декабря 2019 14:13

АрмИнфо.Азербайджан уже более двух лет как фактически лишен возможности стрелять на границе с Арменией и линии соприкосновения с Арцахом. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.

"Меж тем, как ранее Баку получал от подобных военных игр весьма неплохие политические дивиденды. Однако, официально озвученное на министериале ОБСЕ, требование Армении о внедрении соответствующих механизмов придало актуальность каждому выстрелу с азербайджанской стороны. Как результат Баку вынужденно занял оборонительную позицию", - подчеркнул он.

В этом свете, согласно аналитику, в переговорном процессе создалась ситуация в которой у Баку уже давно даже не спрашивают согласия на применение вышеупомянутых механизмов. Подобное положение дел поставило Азербайджан в весьма сложное положение, поскольку в данном случае речь идет даже не столько о техническом контроле над ситуацией на границе, сколько об изменениях самого содержания переговорного процесса.

Таким образом, именно невозможность дальнейшего применения "военной дипломатии" поставила Баку, по оценкам Саркисяна, в ситуацию, когда он не может ни стрелять, ни вести переговоры. Как результат МИДу Азербайджана не остается ничего иного как предъявлять Армении и сопредседателям накануне встречи глав МИД в Братиславе абсолютно бессодержательный документ.

3 декабря, буквально за несколько часов до начала братиславской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, посольства Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении разместили в своем микроблоге Twitter официальное заявление МИД АР в котором утверждалось, что "урегулирование конфликта возможно исключительно при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах".

"Сегодня посредники пытаются дать понять Баку, что его предложения не имеют ровно ничего общего с переговорами. Азербайджан в ответ просто отказывается принимать, предлагаемую сторонам, переговорную повестку. При этом, демонстрируя полную неспособность дать какое-либо объяснение собственному отказу. В этом свете, то какой ответ все же прозвучит из Баку и прозвучит ли вообще, представляется, весьма важным", - подытожил директор АЦНСИ.

4 декабря в Братиславе, в рамках СМИД ОБСЕ состоялась пятая по счету встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта. По итогам встречи, которая продлилась 3,5 часа, министры договорились провести очередную встречу в начале следующего года.