Среда, 11 Декабря 2019 13:52

АрмИнфо. Обвинение Сержа Саргсяна в рамках "дизельного дела" - лишь начало. Вслед за этим обвинением, скорее всего, последуют другие. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель клуба журналистов "Аспарез" Левон Барсегян.

"Честно говоря, я ожидал подобного исхода. Однако, скорее я предполагал, что Саргсяну будут предъявлены обвинения по части его деятельного участия в преступлениях имевших место 1 марта 2008 года. Впрочем, я отношусь с некоторой предвзятостью к некоторым сотрудникам СНБ и Специальной следственной службы как к людям, беспрекословно служившим в свое время Сержу Саргсяну", - отметил он.

В этом свете, в условиях отсутствия люстрации, глубокой зачистки СНБ и ССС, Барсегян усматривает риски по части плодотворности их деятельности в расследовании вменяемых Саргсяну существующих и будущих уголовных дел.

Третий президент Армении Серж Саргсян обвиняется в организации хищений в особо крупных размерах - около 500 млн. драмов. Саргсяну предъявлено обвинение по признакам п.1 ч.3 ст. 38-179 УК РА - деянии, опасном для общества. Речь идет об утвержденной в 2013 году Правительством госпрограмме по более доступному приобретению дизельного топлива для осуществления весенних сельскохозяйственных работ. По данным следствия, Саргсян, превысив должностные полномочия, содействовал покупке дизтоплива у компании FlashLtd по более высоким ценам.В качестве меры пресечения с Саргсяна взята подписка о невыезде.

Комментируя, звучащие из Республиканской партии обвинения в том, что данным уголовным делом власти пытаются заставить Саргсяна замолчать и предотвратить его внешнеполитическую, направленную против себя деятельность, правозащитник оценил выступление экс-президента на форуме ЕНП в Загребе как несодержательное. По его оценкам, ничего сегодня не мешает Саргсяну дать пресс-конференцию в Армении и ответить на все заданные ему вопросы