Пятница, 25 Октября 2019 13:19

АрмИнфо. В Париже обсудили вопрос начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Миграционной службы РА, в обсуждения с армянской стороны принимала участие межведомственная делегация во главе с начальником Миграционной службы Арменом Казаряном; с французской делегация во главе с начальником отдела

миграции главного управления иностранных граждан МВД Хьюгом Безансном.

На встрече стороны коснулись статистики заявлений о предоставлении убежища во Франции, процедур, борьбы с нелегальной иммиграцией и сетями, статистики лиц подлежащих обязательному возвращению, а также заявлений на выдачу виз, их видов и процедуры рассмотрения заявлений.

Армянская сторона указала на факт эффективной реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Арменией и ЕС, которые являются предварительным условием для запуска диалога о либерализации визового режима. Казарян представил статистические данные, рассказал о растущих показателях принудительного и добровольного возвращения, а также программах, реализуемых в сфере. В частности, был представлен проект в поддержку срочной реинтеграции репатриантов РА. В свою очередь французская сторона выразила удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества в области миграции и подчеркнула важность обеспечения непрерывности контактов как до, так и после начала диалога.