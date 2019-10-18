Пятница, 18 Октября 2019 14:41

АрмИнфо. Приказом и.о начальника Полиции Армана Саркисяна в управлении внутренних дел начато служебное расследование по факту избиения гражданина - уличного продавца цветов.

Kак сообщил АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян, расследование начато на основании публикаций в СМИ. Он также проинформировал, что 17 октября несколько работников цветочного рынка были доставлены в полицию по подозрению в незаконном предпринимательстве.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что 17 октября сотрудниками шестого управления полиции был доставлен в полицию работник цветочного рынка Карен Казарян. Мужчину избили и заставили дать показания против бывшего директора СНБ Артура Ванецяна, который известен как владелец цветочного бизнеса.

Также стало известно, что пятеро граждан, накануне доставленные в полицейский участок, по факту давления и насилия в их отношении обратились в Специальную следственную службу.