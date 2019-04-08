Понедельник, 8 Апреля 2019 18:56

АрмИнфо. Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян в ходе встречи с послом Китая в РА Тянем Эрлуном отметил, что взаимовыгодное и эффективное сотрудничество, сложившееся между Ереваном и Пекином обладает серьезным потенциалом для расширения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобразования РА, коснувшись проектов, реализованных с китайской стороной за последний год, Арутюнян заверили, что в Армении проявляют серьезный интерес к китайскому языку и культуре, ярким свидетельством чему является количество заявок, которые были поданы для учебы в армяно-китайской школе, перед ее открытием в прошлом году. Он также констатировал повышение интереса армянских абитуриентов к китайским ВУЗам.

Арутюнян также указал на наличие потенциала для расширения взаимодействия в научной области, особенно по таким направлениям как информационные технологии и искусственный интеллект. В этой связи он проинформировал, что получил приглашение в мае принять участие в международном форуме "Искусственный интеллект", который пройдет в Пекине.

В свою очередь посол выразил готовность содействовать реализации существующих проектов, а также работать в направлении расширения армяно-китайского сотрудничества в сфере образования. В этой связи была подчеркнута важность расширения деятельности Института Конфуции при лингвистическом университете им. В. Брюсова. Собеседник затронули широкий спектр вопросов двусторонней повестки, вызывающие взаимный интерес.