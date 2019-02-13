Среда, 13 Февраля 2019 13:49

АрмИнфо. Армения не планирует принимать участия в военных действиях в Сирии, заявил с трибуны парламента премьер-министр РА Никол Пашинян, обращаясь к словам министра обороны РА Давида Тонояна о возможном участии армянского контингента в военных действиях в Сирии в случае необходимости.

"В Сирии у нас гуманитарная миссия. Что касается ответа министра обороны, то нужно выяснить, какой вопрос звучал, в каком контексте было это заявление. У нас таких планов нет", - сказал Пашинян.

Отметим. что накануне на пресс-конференции Тоноян заявил: "Если будет необходимость участия в военных действиях, то Армения также сделает это в соответствии с законодательством страны".

США уже негативно отреагировали на отправку армянской миссии в Сирию и сотрудничество Армении по этому вопросу с Россией: <Мы не поддерживаем эту инициативу>,- говорится в заявлении Госдепа. Минобороны Армении 8 февраля сообщило о том, что группа армянских специалистов в составе 83 человек прибыла в Сирию. В группу входят специалисты по гуманитарному разминированию, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие охрану самих специалистов. Отправка гуманитарного контингента в Сирию была анонсирована в сентябре прошлого года. Премьер Никол Пашинян назвал гуманитарную операцию в Сирии беспрецедентным по масштабу армяно-российским гуманитарным проектом.