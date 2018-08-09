Четверг, 9 Августа 2018 12:18

АрмИнфо.Революция и политические изменения в Армении не привели к экономическому спаду, как обычно бывает на фоне подобных событий. Такое мнение 9 августа на заседании правительства высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, он удовлетворен экономическими итогами первого полугодия. Согласно официальной статистике, как указал он, в июне экономическая активность достигла 9,6%, а за первые шесть месяцев показатель составил 8,9%. По словам премьера, радует то, что наблюдается активность на рынке недвижимости, оживилась сфера строительства.

Вместе с тем, как отметил глава правительства, иногда поступают сигналы о том, что акценты кабмина привели к определенной напряженности у ряда бизнесменов. Премьер заметил, что возможно впечатление ошибочное, поскольку все действия кабмина нацелены на положительные для бизнеса изменения. «Наша действия направлены на то, чтобы, во-первых, не мешать бизнесу, а во вторых- помочь»,-уточнил он.

Помимо этого, обращаясь к руководству Комитета госдоходов, Пашинян заявил, что шаги налогового органа должны быть таковыми, чтобы у ряда хозяйствующих субъектов не сложилось мнение о том, что в Армении, как и ранее, действует избирательное правосудие и чтобы не было и тени сомнения о возможном наличии теневых соглашений. Вместе с тем, как указал премьер, граждане страны должны быть уверены, что требуя отпуск товаров исключительно по кассовому чеку, они способствую пополнению бюджета. «Наша политика должна быть не карательной, а настроенной на конструктивный диалог», -заключил Никол Пашинян.