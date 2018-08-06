Понедельник, 6 Августа 2018 18:00

АрмИнфо. Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором осудило факт избиения представителей ЛГБТ сообщества в селе Шурнух Сюникской области РА.

В заявлении, обнародованном на фейсбуковской странице посольства, в частности, говорится: "Осуждаем любое насилие на почве нетерпимости, в том числе и избиение 9 представителей ЛГБТ сообщества, имевшее место 3 июля. Государство несет ответственность за безопасность всех граждан РА",- говорится в заявлении посольства.

Отметим, что с заявлением, осуждающим инцидент в Шурнухе, сегодня выступил и ряд общественных организаций Армении.

Напомним, что вечером 3 июля 30 жителей села Шурнух Сюникской области избили 9 представителей ЛГБТ сообщества. Двое из них сильно пострадали и были доставлены в больницу, семеро получили первую медпомощь.