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 Четверг, 14 Июня 2018 16:32
Ани Мшецян

Эдмон Марукян: В Армении сложилась ситуация, когда в стране нет функциональной оппозиции, а гражданское общество вовлечено в систему власти

Эдмон Марукян: В Армении сложилась ситуация, когда в стране нет функциональной оппозиции, а гражданское общество вовлечено в систему власти

АрмИнфо. В Армении сложилась ситуация, когда в стране нет функциональной оппозиции, а большинство представителей гражданского общества вовлечены в систему власти. Об этом 14 июня в Ереване на конференции "Будущее Восточного партнерства в период волнений" заявил депутат, глава партии <Просветленная Армения> Эдмон Марукян.

<Я, как представитель провластной силы, призываю своих коллег из гражданского общества осуществлять свою миссию и не вовлекаться во властную систему. Только в этом случае мы можем создать государство, основанное на верховенстве закона, поскольку гражданское общество является контролирующим все эти процессы звеном>, - заявил Марукян.

По мнению депутата, именно гражданское общество является отрезвляющим фактором для всех, особенно в процессе реализации постреволюционных реформ, так как после революции очень важно оставить место для критики, а критика РПА в качестве оппозиции может не восприниматься объективно следствие негативного отношения общества к представителям этой партии. <В Армении намечаются выборы, в ходе которых гражданское общество должно отстаивать ценности, за которые мы боролись>,- резюмировал депутат

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