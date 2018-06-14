Четверг, 14 Июня 2018 16:32

АрмИнфо. В Армении сложилась ситуация, когда в стране нет функциональной оппозиции, а большинство представителей гражданского общества вовлечены в систему власти. Об этом 14 июня в Ереване на конференции "Будущее Восточного партнерства в период волнений" заявил депутат, глава партии <Просветленная Армения> Эдмон Марукян.

<Я, как представитель провластной силы, призываю своих коллег из гражданского общества осуществлять свою миссию и не вовлекаться во властную систему. Только в этом случае мы можем создать государство, основанное на верховенстве закона, поскольку гражданское общество является контролирующим все эти процессы звеном>, - заявил Марукян.

По мнению депутата, именно гражданское общество является отрезвляющим фактором для всех, особенно в процессе реализации постреволюционных реформ, так как после революции очень важно оставить место для критики, а критика РПА в качестве оппозиции может не восприниматься объективно следствие негативного отношения общества к представителям этой партии. <В Армении намечаются выборы, в ходе которых гражданское общество должно отстаивать ценности, за которые мы боролись>,- резюмировал депутат