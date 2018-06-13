Среда, 13 Июня 2018 16:09

АрмИнфо. Даже в том случае, если сохраняется один процент в обязательной накопительной пенсионной системе, представители партии АРФ <Дашнакцутюн> будут считать, что этот вопрос должен быть решен. Об этом 13 июня в беседе с журналистами заявил глава фракции АРФ <Дашнакцутюн> Армен Рустамян, комментирую позицию партии в отношении накопительной пенсионной системы.

<Обязательный компонент должен быть изъят из этой системы. Сам премьер-министр отмечал, что подобная проблема есть, есть проблема, связанная с конституцией. Мы сейчас фактически ставим цель решить данный вопрос в рамках справедливости и конституции>, - отметил депутат.

Армен Рустамян также заявил, что решение правительства по смягчению обязательной составляющей в системе является промежуточным шагом. <Мы не являемся сторонниками данного процесса. Мы будем бороться, и добьемся того, что обязательная составляющая системы будет изъята>, - заключил Рустамян.

Отметим, что 11 мая на внеочередном заседании правительства между министром от АРФД Арцвиком Минасяном и премьер-министром Николом Пашиняном вспыхнула ссора относительно пенсионной накопительной системы. Министр экономического развития и инвестиций заявил, что он против данной системы, на что Пашинян заявил: "Я не позволю в возглавляемом мной правительстве одному из министров, исходя из определенных соображений, пытаться выглядеть более принципиальным, чем другие члены кабмина. Тот, кто не с нами, тот против нас". Аналогичный ответ прозвучал и на возражения министра труда и по социальным вопросам Мане Тандилян, которая также является противницей данной пенсионной системы. Заявления премьера возымели должный эффект на министров, и во время голосования по документу они дружно поддержали его. 12 мая министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян подала в отставку. Свое решение она обосновала противоречием в вопросе внедрения обязательной накопительной пенсионной системы с нынешним кабмином. Она также сообщила о своем выходе из партии "Просвещенная Армения", поскольку именно по ее квоте была назначена министром труда и по социальным вопросам.

Напомним, что с 1 июля в Армении вступает в силу обязательная накопительная пенсионная система, которая затронет 280 тысяч граждан республики. Согласно новому порядку, граждане будут перечислять на счет спецфонда 2,5% из своей зарплаты, а государство 7,5%. Ранее действовало соотношение 5% к 5%.