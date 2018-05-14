Понедельник, 14 Мая 2018 13:46

АрмИнфо.Заявления министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о готовности Азербайджана к широкомасштабной войне - в очередной раз демонстрирует истинную сущность Баку. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян.

"Такого рода заявления в очередной раз демонстрируют истинную сущность, лицо Баку. Надо отдать должное, что хоть в этом вопросе они не врут и извращаются", - сказал Бабаян. И в этом контексте он подчеркнул важность усилий международного сообщества и армянской стороны по мирному разрешению конфликта посредством переговоров.

На уточнение сказался ли внутриполитический кризис в Армении на ситуацию на передовой, пресс-секретарь главы НКР констатировал, что если бы ситуация пошла по худшему сценарию и пролилась кровь, то противник несомненно воспользовался бы этим. "К счастью, худшие прогнозы не оправдались и мать Армения, сегодня должна стремиться к тому, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить естественный ритм жизни страны. И все граждане должны приложить для этого усилия, вне зависимости от того кто он, оппозиционер или представитель власти", - сказал он.

Ранее, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе служебного совещания высказал свое отношение к заявлениям, сделанным из Еревана, в том числе новоизбранным премьер-министром Армении. "Министр обороны предупредил военно- политическое руководство Армении, что подобные действия противника неприемлемы, и азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям. Всесторонне проанализировав текущую обстановку на фронте, министр приказал держать под постоянным контролем деятельность противника на линии фронта и в глубине обороны, быть готовым к его вероятным действиям, а также принять решительные меры с целью немедленного предотвращения возможных провокаций со стороны врага", - цитируют слова Гасанова азербайджанские СМИ