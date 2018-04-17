Вторник, 17 Апреля 2018 15:20

АрмИнфо. В такой стране, как Армения, которая перешла на парламентскую форму правления, где большая роль отводится правящей партии, наличие теневого лидера в лице руководителя находящейся у власти политической силы неприемлемо. Об этом сегодня с трибуны Национального Собрания Армении заявил кандидат в премьеры Серж Саргсян.

"Неприемлемо в такой стране, как Армения, иметь теневого лидера в лице главы правящей партии, который де-факто бы управлял страной, но де-юре был бы освобожден от всякой ответственности, которая ложится на плечи представителей власти. Именно поэтому я решил согласиться претендовать на пост премьера",- заявил Саргсян, добавив, что у него есть достаточно ресурсов и влияния для обеспечения эффективной работы правящей партии в исполнительной и законодательной власти. "У меня есть достаточная поддержка правящей партии для обеспечения дальнейшего развития страны",- заверил Саргсян.

Далее он объяснил логику конституционных реформ в Армении, подчеркнув, что с переходом на парламентскую систему правления был обеспечен баланс между полномочиями и ответственностью различных ветвей власти. По его словам, в Армении в настоящее время царит внутриполитическая стабильность.

В случае своего избрания на посту премьера Саргсян пообещал реализовать программу правящих партий РПА и "Дашнакцутюн" с некоторыми корректировками, исходя из сложившихся реалий. Приоритет, по его словам, по прежнему будет дан вопросам обеспечения безопасности, экономического развития страны, армейского строительства, решению демографических проблем. Саргсян уделил особое внимание проблеме миграции, заявив, что она является кровоточащей раной. "Конечно, эта проблема есть и в других даже очень развитых странах, но в силу нашей малочисленности, она является для нас особенно больной. Может настать такое время, что некому будет охранять наши границы. Но мы решим все эти проблемы",- заверил он, подчеркнув, что все эти вопросы будут более детально отражены в программе нового правительства, которая в ближайшее время будет представлена на суд парламента, и над которой уже работает экспертная группа.