Понедельник, 19 Марта 2018 13:13

АрмИнфо. В эти дни в стамбульской галерее DEPO проходит большая фотовыставка, посвященная древней столице Армении Ани. Проект объединил усилия сотрудников общественных и научных организаций Турции, Норвегии, Армении и России.

Участвовавший в нем известный историк архитектуры, доктор искусствоведения, член- корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Армен Казарян рассказал об этом событии в Лектории Армянского музея Москвы и культуры наций. На выставке были представлены фотографии, сделанные в Ани армянскими и турецкими фотографами. В пресс-релизе выставки подчеркнуто, что проект призван показать пример международного сотрудничества в вопросе сохранения памятников культуры. Армен Казарян рассказал гостям музея об основных зданиях Ани, об истории раскопок и работах известного ученого - археолога Николая Марра, о проблемах реконструкции и сохранения памятников архитектуры. Сюрпризом для гостей стали фотографии самого Казаряна, показавшие незнакомый широкой публике облик Ани, процесс консервации руин церкви Сурб Пркич (Спасителя), малоизвестные объекты этой средневековой столицы Армении конца X - XI веков, а также окрестных монастырей.