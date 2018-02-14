Среда, 14 Февраля 2018 15:46

АрмИнфо. Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, депутат Госдумы V созыва, полковник Семен Багдасаров советует армянской стороне перенять опыт курдов Африна в карабахской войне.

Так, Багдасаров 14 февраля в ходе видеомоста, на просьбу АрмИнфо прокомментировать последний прогноз Национальной разведки США о возможном начале в 2018 году новых боевых действий в Нагорном Карабахе, в частности, заявил: "В Нагорном Карабахе нужно внимательно изучить опыт боевых действий на Ближнем Востоке. Да здорово, что в Карабахе и Донбассе используют классические методы ведения боевых действий, но почему бы не изучить и ближневосточные методы, к примеру, боевые туннели, которые позволяют выйти в тыл противника, имеющего к примеру численный и технический перевес. Яркий этому пример, события в Африне, где курдские командиры обыгрывают турецкую регулярную армию. Возьмите те же мобильные противотанковые системы".

В тоже время эксперт призвал не обращать внимания на прогнозы Национальной разведки США, и подчеркнул, что страна, имеющая неурегулированный конфликт всегда должна готовиться к войне. При этом он посоветовал пригласить несколько курдских командиров из Африна в Степанакерт попить кофе. "И они за чашечкой кофе поделятся своим опытом боевых действий", - заключил Багдасаров.

Ранее, директор национальной разведки США Дэниел Коутс, на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США предупредил,

что напряженность вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией способна вылиться в 2018 году в масштабный военный конфликт. "Напряженность из-за оспариваемого района Нагорного Карабаха может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в который может втянуться и Россия, чтобы поддержать своего регионального союзника. Нежелание обеих сторон идти на компромисс, нарастающее давление внутри обществ [в двух закавказских республиках], устойчивая военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оборудования подкрепляют риск крупномасштабных боевых действий в 2018 году".