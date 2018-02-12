Понедельник, 12 Февраля 2018 15:47

АрмИнфо. 10-ого февраля в Академии шахмат Армении завершился 4-й шахматный турнир среди СМИ, который состоялся при спонсорстве Банка ВТБ (Армения) и при поддержке Академии шахмат Армении и компании Sil Maaza. Организатором турнира стала Ассоциация зарубежных корреспондентов. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

В четвертый год подряд победителем был признан спортивный журналист газеты <Голос Армении> Вадим Мкртчян, который набрал 6 очков из 7 возможных. На втором месте оказался главный редактор газеты "Футбол плюс", известный футбольный телекомментатор Сурен Багдасарян с 5,5 очками, а третьим стал журналист сайта haymedia.am Нарек Вараздатян. Все призеры получили кубки, дипломы и денежные призы от спонсора мероприятия. А победителю турнира кубок вручил чемпион Армении по шахматам, гроссмейстер Айк Мартиросян.

Призы получили также участники турнира по 5 номинациям - занявший четвертое место журналист сайта hetq.am Норайр Шогикян, независимый журналист Ара Налбандян за самую красивую победу, корреспондент газеты "Голос Армении" Рубен Маргарян за проявление силы воли к победе, корреспондент газеты "Голос Армении" Вадим Мкртчян за самую быструю победу и главный редактор газеты "Аспет", 72-летний Артур Буниатян, как самый старший участник турнира.

Согласно источнику, в турнире принимали участие 17 журналистов из различных средств массовой информации, который прошел по системе быстрых шахмат из семи туров. Для каждой партии участникам было предоставлено по 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход.

Главным судьей соревнований был судья международной категории Ваагн Хачатрян.

"Цель турнира - содействовать развитию шахмат в республике, привить спортивный образ жизни журналистскому сообществу", - отметил президент АЗК Тигран Оганесян.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.