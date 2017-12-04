Понедельник, 4 Декабря 2017 18:35

АрмИнфо.Новое рамочное соглашение Армения- ЕС не направленно против третьей стороны. Об этом в интервью Воскресной аналитической программе Азатутюн ТВ сказал глава делегации Европейского Союза в Армении, посол Петр Свитальский.

По его словам, в соглашении нет какого-либо положения, которое может ограничить или отрицательно сказаться на другие страны, сотрудничающие с Арменией. "Я могу сказать более открытым текстом: мы не хотим монополизировать положительные результаты, исходящие из успешной реализации этого соглашения. Мы считаем, что реализация основных положений этого соглашения позволит Армении иметь более сильную демократию, более высокий уровень верховенства закона, сильные суды, предсказуемую и справедливую бизнес среду, равные условия ведения бизнеса в энергетической, транспортной и других сферах. Другие партнеры Армении от этого окажутся лишь в выигрыше, так как это соглашение исходит из интересов многих. Именно по этой причине, я не думаю, что могут быть какие-то подозрительные вещи, связанные с соглашением", - сказал посол.

Вместе с тем он констатировал, что любой, кто прочитал соглашение, согласится с тем, что ЕС не преследует какой-то односторонней выгоды, Евросоюз не пытается навязать какую-то конкретную повестку.

Вместе с тем он выразил убеждение, что официальные комментарии, последовавшие от других стран после подписания соглашения, в том числе и от России, свидетельствуют о том, что этот документ положителен для Армении, и что она в качестве суверенного государства делает правильный выбор, делая логические выводы из соглашения. "ЕС настрое сотрудничать со своими соседями. И соглашение с Арменией является частью нашей общей стратегии, цель которой, содействовать становлению более сильных, процветающих и гибких соседей. И в этом соглашении или в его приложениях нет никак подводных камней. Так что, как я уже сказал, Мы не хотим монополизировать положительные результаты соглашения и надеемся, это будет оценено и со стороны других", - заключил Свитальский.