Вторник, 4 Ноября 2025 20:15

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян, находящийся в Дохе с рабочим визитом в рамках второй Конференции ООН по социальному развитию, встретился с президентом Венгрии Тамашем Сулёком. Об этом сообщает пресс-служба Ваагна Хачатуряна.

В ходе встречи обсуждались пути укрепления отношений между Арменией и Венгрией. Стороны отметили эффективное сотрудничество, налаженное в сферах авиаперевозок и фармацевтики, подчеркнув необходимость расширения связей, особенно в экономической сфере.

Президенты также отметили важную роль армянской общины Венгрии в укреплении отношений между двумя странами. Тамаш Сулёк отметил, что благодаря активной деятельности армянской общины Армения воспринимается в Венгрии как дружественная страна.

Президент Ваагн Хачатурян высоко оценил уважительную и инклюзивную политику венгерских властей в отношении как венгерских армян, так и национальных меньшинств в целом.

Стороны подчеркнули непрерывность взаимных визитов и встреч на высоком уровне, которые придают новый импульс активизации сотрудничества в деловых кругах и углублению взаимного признания между двумя народами