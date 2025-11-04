Вторник, 4 Ноября 2025 20:04

АрмИнфо. Современные вызовы, угрозы безопасности, региональные конфликты, изменение климата, сбои в цепочках поставок и проблемы продовольственной безопасности меняют логику мировой политики и экономики. Об этом, выступая на конференции "Построение мира и многостороннего сотрудничества" заявил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

По его словам, главная тема сегодняшней дискуссии полностью соответствует политическому курсу правительства Республики Армения на построение мирного, стабильного, безопасного и экономически взаимосвязанного региона, где все государства руководствуются принципами взаимного уважения и равенства. "Мы живем в сложном и нестабильном мире. Современные вызовы, угрозы безопасности, региональные конфликты, изменение климата, сбои в цепочках поставок и проблемы продовольственной безопасности меняют логику мировой политики и экономики. В таких условиях установление мира должно быть первостепенной целью и обязанностью каждого из нас. Именно в соответствии с этой логикой Правительство Армении выступает сторонником мира и конструктивного диалога, основанного на принципах суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, нерушимости границ и исключение применения силы. Мы убеждены, что мир не имеет альтернативы и является не только целью, но и предпосылкой устойчивого развития", - заявил Арутюнян.

Он добавил, что руководствуясь этим убеждением, Армения последовательно продвигает процесс нормализации армяно­азербайджанских отношений. Парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа стало поворотным моментом и создало реальную основу для открытия новой страницы устойчивого мира и взаимного доверия. "Сегодня я могу с радостью констатировать, что мирный процесс не только идеологический, но и уже приносит практические результаты. Тот факт, что представители гражданского общества и СМИ Азербайджана и Турции присутствуют здесь сегодня на этой площадке, говорит сам за себя. Наша цель - создать среду, в которой выиграют все: Армения, Азербайджан, Турция, Грузия, Иран и весь регион. Мы стремимся к тому, чтобы каналы коммуникации стали пространством сотрудничества, а не соперничества. Мы уверены, что снятие блокады региона, установление мира и полная реализация исторической возможности между сторонами обеспечит не только стабильность и мир в регионе, но и будет содействовать развитию связей между народами, а также оказывать положительное влияние на экономический рост и инвестиционный климат стран. Мы уверены, что мир и открытое общение способны превратить Южный Кавказ в глобальный мост, объединяющий рынки, культуры и народы", - заявил руководитель аппарата премьер-министра РА.